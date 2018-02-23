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Dükkân ve ofislere açık arttırma

Hürriyet Haber
23.02.2018 - 23:39 | Son Güncelleme:

İNŞAAT sektöründe faaliyet gösteren Yiğit İDK Group’un, İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda gerçekleştirdiği Fortis İstanbul’un cadde dükkanları ve home ofisleri açık artırmayla satılacak.

Teslimlerin devam ettiği ve yüzde 95’inin satışının tamamlandığı Fortis İstanbul’un dokuz adet cadde dükkânı ve 61 adet home ofisinin satışı 6 Mart Salı, saat 14.00’te Eskidji Müzayedecilik’in Yenibosna’daki merkezinde düzenlenecek açık artırmayla gerçekleşecek. Yiğit IDK Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit, Basın Ekspres Yolu’nda Malazgirt Caddesi üzerinde yer alan Fortis İstanbul’un hem E5’ten hem Basın Ekspres Yolu’ndan direkt girişi olması, Atatürk Havalimanı’na yakınlığı ve toplu taşıma imkânlarıyla öne çıktığını söyledi. Yiğit, “Açık artırmada cadde dükkanlarımız 6 bin 990 TL’den satışa çıkarken, home ofislerin satış fiyatı ise 239 bin TL olacak” dedi. Açık artırmada peşin teklif alındığını hatırlatan Yiğit, şirket bünyesinde yüzde 25 peşin, 36 ay taksitle ödeme imkânı sunulacağını da söyledi. Yatırım tutarının 192 milyon TL olduğu proje 705 konuttan oluşuyor.

Etiketler: gazetehaberleri , dükkan , yiğit İDK Group
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