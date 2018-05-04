Düğünü kararlaştıranların ilk işi internetten mekân aramak oluyor
Her yıl 600 bine yakın çift düğün hazırlığı yapıyor. Bir dizi sektörde ciddi hareketlilik yaratan düğün hazırlıkları, bu alandaki girişimler için de önemli bir potansiyel taşıyor. 2007 yılında bir start-up projesi olarak hayata geçen Düğün.com CEO’su Emek Kırbıyık "Çiftler evlilik kararı aldığı andan itibaren ilk iş olarak internette düğün mekânı aratıyor" dedi.
Evlenme sürecinde olan hemen hemen her çift, düğün mekânından organizasyon şirketine, nikâh şekerinden, düğün pastasına kadar bir dizi alanda arayışa giriyor. Ekonomide ciddi hareketlilik de yaratan düğün organizasyonları, bu alandaki girişimleri de büyütüyor. 5 yıl önce, ünlü girişimci Hasan Aslanoba'dan 3 milyon dolarlık yatırım alan şirket, yatırımlarına hız kazandırdı.
İLK YAPTIKLARI MEKÂN ARAMAK OLUYOR
Türkiye’de çoğu kadın günlük 150 bin kullanıcıya ulaştıklarını belirten Emek Kırbıyık;“Çiftler evlilik kararı aldığı andan itibaren ilk iş olarak internette düğün mekânı aratıyor. Sistemimizle bu şekilde tanışan kullanıcılar binlerce düğün mekânı içerisinden kendi bütçesine ve zevkine göre mekânlarla iletişime geçiyor. Firma, üyesi olan bu çiftlerin anlaştığı düğün mekânı ve düğün tarihi ile çiftin ekonomik gelir düzeyine ve ev için ne zaman alışveriş yapması gerektiğini bilerek çiftlere var olan beyaz eşya ya da mobilya ya da onlarca kalem de ihtiyacı olabilecek her ürün hakkında onlara bilgi ve önerilerde bulunuyor” dedi.
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