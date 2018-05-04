Düğünü kararlaştıranların ilk işi internetten mekân aramak oluyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
04.05.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Düğünü kararlaştıranların ilk işi internetten mekân aramak oluyor

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Düğünü kararlaştıranların ilk işi internetten mekân aramak oluyor

Her yıl 600 bine yakın çift düğün hazırlığı yapıyor. Bir dizi sektörde ciddi hareketlilik yaratan düğün hazırlıkları, bu alandaki girişimler için de önemli bir potansiyel taşıyor. 2007 yılında bir start-up projesi olarak hayata geçen Düğün.com CEO’su Emek Kırbıyık "Çiftler evlilik kararı aldığı andan itibaren ilk iş olarak internette düğün mekânı aratıyor" dedi.

Evlenme sürecinde olan hemen hemen her çift, düğün mekânından organizasyon şirketine, nikâh şekerinden, düğün pastasına kadar bir dizi alanda arayışa giriyor. Ekonomide ciddi hareketlilik de yaratan düğün organizasyonları, bu alandaki girişimleri de büyütüyor. 5 yıl önce, ünlü girişimci Hasan Aslanoba'dan 3 milyon dolarlık yatırım alan şirket, yatırımlarına hız kazandırdı.

İLK YAPTIKLARI MEKÂN ARAMAK OLUYOR

Türkiye’de çoğu kadın günlük 150 bin kullanıcıya ulaştıklarını belirten Emek Kırbıyık;“Çiftler evlilik kararı aldığı andan itibaren ilk iş olarak internette düğün mekânı aratıyor. Sistemimizle bu şekilde tanışan kullanıcılar binlerce düğün mekânı içerisinden kendi bütçesine ve zevkine göre mekânlarla iletişime geçiyor. Firma, üyesi olan bu çiftlerin anlaştığı düğün mekânı ve düğün tarihi ile çiftin ekonomik gelir düzeyine ve ev için ne zaman alışveriş yapması gerektiğini bilerek çiftlere var olan beyaz eşya ya da mobilya ya da onlarca kalem de ihtiyacı olabilecek her ürün hakkında onlara bilgi ve önerilerde bulunuyor” dedi.

 

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