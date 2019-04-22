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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
22.04.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Düğün mevsimi geldi altına ilgi arttı - Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

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Düğün mevsimi geldi altına ilgi arttı - Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarının güncel durumu için araştırmalar 22 Nisan tarihinin ilk dakikalarından itibaren başladı. Düğün mevsiminin başlamasıyla birlikte özellikle gram ve çeyrek altının alış-satış fiyatı merak konusu oldu. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında son durumu derledik:

Gram altın 239,69 lira alış, 239,73 lira satış, çeyrek altın 380,87 lira alış, 389,52 lira satış, yarım altın 759 lira alış, 778 lira satış, cumhuriyet altını 1578 lira alış, 1602 lira ile işlem görüyor.

Altın düştü, dolar yükseldi

Geride bıraktığımız hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,67'lik azalışla 238,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,69'luk kayıpla bin 592 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,71'lik artışla 5,8080 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,18'lik yükselişle 6,5400 lira oldu.

 

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