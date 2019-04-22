Düğün mevsimi geldi altına ilgi arttı - Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın fiyatlarının güncel durumu için araştırmalar 22 Nisan tarihinin ilk dakikalarından itibaren başladı. Düğün mevsiminin başlamasıyla birlikte özellikle gram ve çeyrek altının alış-satış fiyatı merak konusu oldu. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durumu derledik:
Gram altın 239,69 lira alış, 239,73 lira satış, çeyrek altın 380,87 lira alış, 389,52 lira satış, yarım altın 759 lira alış, 778 lira satış, cumhuriyet altını 1578 lira alış, 1602 lira ile işlem görüyor.
Altın düştü, dolar yükseldi
Geride bıraktığımız hafta, yatırım araçlarından borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,67'lik azalışla 238,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,69'luk kayıpla bin 592 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,71'lik artışla 5,8080 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,18'lik yükselişle 6,5400 lira oldu.
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