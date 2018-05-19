Düğün bahane gelir şahane

PRENS Harry ve aktris Meghan Markle’ın kraliyet düğünü yalnızca yılın pop kültürü etkinliği olmakla sınırlı değil. İngiliz merkezli stratejik danışmanlık şirketi Brand Finance’a göre düğünün İngiliz ekonomisine katkısının 1.4 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Yine aynı araştırmaya göre bu rakamın sadece 405 milyon doları turizmden elde ediliyor. Şirket ayrıca restoranlara ve Markle’ın düğün öncesi ve sonrası halka açık etkinliklerde giydiği kıyafetler ile moda sektörüne de milyonlarca pound gelir sağladığını ortaya koyuyor. Tüm bunların yanı sıra düğünle ilgili hediyelik eşya satışı da ülkeye önemli bir gelir bırakıyor. Ancak düğünün asıl etkisi, İngiltere’nin tanıtımında yaşanıyor. Düğün dünyanın birçok ülkesinde TV kanallarında canlı yayınlanırken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında gösteriliyor.

42 BİN TURİST EV KİRALADI

100 binden fazla turistin Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününden önce Windsor Kalesi’ne gittiği belirtiliyor. Ev kiralama şirketi Airbnb, ev sahiplerinin 18 Mayıs Cuma ve 20 Mayıs Pazar günleri arasında Londra’da tahmini 42 bin turist olacağını dile getirdi. Bu dönemde ev sahiplerinin elde edeceği gelirin ise 16.9 milyon doları aşması bekleniyor. Airbnb’yi en çok kullananlar Amerikalılar olurken, Amerikalıları Fransa, Almanya ve Avustralya’dan gelen ziyaretçiler takip etti. Artan turist trafiğinden tek faydalanan Londra olmadı. Airbnb’ye göre, Windsor Kalesi’ne sadece 10 dakikalık sürüş mesafesindeki Slough kasabasına da ilgi fazla. Düğün için haftasonu buraya gelen konuk sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin 438, yakınlardaki Maidenhead’ın yüzde 362 ve Windsor’un yüzde 194 arttığı belirtiliyor.

İNGİLİZ FİRMALARDAN JEST

İngiliz şirketler de düğün ile ilgili özel çalışmalara ve kampanyalara imza atıyor. British Airways, dün bir seferini Prens Harry ve Meghan Markle’a ithaf etti. Şirket düğün günü, Meghan Markle ve Prens Harry’nin bir süre birlikte yaşadığı Toronto’dan İngiltere’ye yapılan seferde mürettebatın Meghan ve Harry isimli kişilerden seçildiğini açıkladı. Ayrıca bu seferde yolculara şampanya ve İngiliz kekleri servis edildi. Bu sembolik jestler yalnızca personelle sınırlı değil. Harry, Meghan veya Megan adındaki tüm müşterilerin de havayoluna ait seçkin birinci sınıf salonunu kullanmaya davet edileceği belirtildi. Aynı zamanda Harry ya da Meghan isimli herhangi bir yolcu da dün Londra’nın Heathrow Havalimanı’ndaki ana terminal merkezinden uçmadan önce yine ücretsiz olarak birinci sınıf salonu kullanma hakkı kazandı. British Airways kraliyet düğününü yaratıcı bir şekilde kutlayan şirketlerden yalnızca biri. Örneğin İngiliz fırıncı Lara Mason, Prens Harry ve Markle’ın geçtiğimiz yıl çekilen nişan fotoğraflarından gerçek boyutta kopyalarını yaptı. Avusturyalı şeker markası Pez çiftin yüzlerini içeren sınırlı sayıda ürün piyasaya sundu.

DIANA KOLEKSİYONUNDAN PIRLANTA

İNGİLTERE Kraliyet ailesinde taht sıralamasında altıncı sırada yer alan 33 yaşındaki Prens Harry ile 36 yaşındaki Meghan Markle’ın ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldığı ve yaklaşık 1.5 yıldır birlikte oldukları biliniyor. Çift, Kasım 2017’de nişanlandıklarını açıkladı. Prens Harry, evlenme teklifini kendi tasarladığı yüzükle yaptı.