Dubaili banka Türkiye'de temsilcilik açtı
Türk finans sektörünün gözü kulağı DenizBank’ın satışına yönelik görüşmelerde. Dünya Gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, Rus Sberbank’ın sahibi olduğu DenizBank için son viraja girilirken gözler Körfez Bölgesi’nde. Zira bankanın bilinen tek talibi olan Dubai merkezli Emirates NBD ile süreç devam ediyor.
Rus basını DenizBank için konuşulan paranın tahminlerin oldukça üzerinde olan 5.5 milyar dolar seviyelerinde olduğunu vurguluyor. Süreçte tıkanma olmazsa önümüzdeki günlerde Türk bankacılık sektörünün son birkaç yıl içindeki en büyük satışına şahit olacağız.
Ancak bu süreç devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı.
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