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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
08.06.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Duayen turizmci Nişlioğlu vefat etti

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Duayen turizmci Nişlioğlu vefat etti

EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Onursal Başkanı Haluk Nişlioğlu (87) yaşamını yitirdi. Nişlioğlu’nun vefatı, uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunduğu ve hizmet verdiği turizm dünyasında üzüntü yarattı.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Haluk Nişlioğlu bugün yaşamını yitirdi. Türk turizmine hizmetler veren duayen turizmci, Nişlioğlu’nun, 9 Haziran Pazar günü Küçükyalı Hamidiye Camisi’nde ikindide kılınacak cenaze namazından sonra Tırazlı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. Ingrid Nişlioğlu ile evli olan Haluk Nişlioğlu, iki kız çocuk ve üç torun sahibiydi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Haluk Nişlioğlu’nun vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Değerli büyüğümüz ve ağabeyimiz, onursal başkanımız Sayın Nişlioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk turizmine, konaklama sektörüne uzun yıllar unutulmaz hizmetler veren değerli büyüğümüzün hayata veda etmesinin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm turizm camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.

 

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