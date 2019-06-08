Duayen turizmci Nişlioğlu vefat etti
EGE Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Onursal Başkanı Haluk Nişlioğlu (87) yaşamını yitirdi. Nişlioğlu’nun vefatı, uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunduğu ve hizmet verdiği turizm dünyasında üzüntü yarattı.
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Haluk Nişlioğlu bugün yaşamını yitirdi. Türk turizmine hizmetler veren duayen turizmci, Nişlioğlu’nun, 9 Haziran Pazar günü Küçükyalı Hamidiye Camisi’nde ikindide kılınacak cenaze namazından sonra Tırazlı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. Ingrid Nişlioğlu ile evli olan Haluk Nişlioğlu, iki kız çocuk ve üç torun sahibiydi.
Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Haluk Nişlioğlu’nun vefatı üzerine bir başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Değerli büyüğümüz ve ağabeyimiz, onursal başkanımız Sayın Nişlioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Türk turizmine, konaklama sektörüne uzun yıllar unutulmaz hizmetler veren değerli büyüğümüzün hayata veda etmesinin acısını yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm turizm camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz" dedi.
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