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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
19.04.2018 - 21:47, Son Güncelleme:

DTO’da Tamer Kıran dönemi

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DTO’da Tamer Kıran dönemi

TÜRKİYE denizciliğinin çatı kuruluşu olan IMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) seçimlerini Kıran Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer Kıran kazandı. 8 Nisan’da gerçekleşen seçimlerde, denizciliğin farklı kollarını temsil eden 48 meslek komitesi içerisinde mavi liste ile yarışan Tamer Kıran 32, beyaz liste ile yarışan Metin Kalkavan ise 16 meslek komitesini kazandı. Bu sonuçlar ile mavi listeden 82, beyaz listeden ise 37 üye İMEAK DTO Meclisi’ne seçildi.

IMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 15 yıldır başkanlığını yürüten Metin Kalkavan’a karşı ‘Hepimizin Odası Hareketi’ adı altında bir oluşumla yola çıkan Tamer Kıran ekibinde sektörün önde gelen isimlerine yer verdi. Kıran’la birlikte, hareketin kurucuları olan Salih Zeki Çakır, Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit’in yanı sıra, Koç Holding Turizm Gıda ve Perakende Grup Başkanı Tamer Haşimoğlu ile Demirören Grubu CFO’su Nejdet Hüddam gibi sektörün önde gelen kurumlarının temsilcileri de Hepimizin Odası Hareketi’nin meclis üyeleri arasında yer alıyor.

BİRLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Mevcut oda yönetimine muhalefet amacıyla değil bir birlik hareketi olma iddiası ile yola çıkan Hepimizin Odası Hareketi lideri Tamer Kıran kazanılan seçimler sonrasında birlik ve beraberlik mesajı yayınladı. Kıran, “Türk denizcilerinin birliği için canla başla çalışan bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu süreçte yarım asırlık tecrübeleriyle her adımda bize rehberlik yapan denizci büyüklerimizi, hiçbir noktada bizleri yalnız bırakmayan Anadolu’nun yiğit denizcilerini saygıyla selamlıyorum. Özellikle hiçbir ticari kaygı gözetmeksizin, koşulsuz olarak yanımızda duran Türk Denizciliğinin köklü firmalarına da şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Çünkü hiçbirimiz hepimizden daha güçlü ve daha akıllı değiliz. Hepimizin kazandığı bir seçimde hiçbirimizin mahzun olması zaten düşünülemez” dedi.

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