DTO’da Tamer Kıran dönemi
TÜRKİYE denizciliğinin çatı kuruluşu olan IMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) seçimlerini Kıran Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tamer Kıran kazandı. 8 Nisan’da gerçekleşen seçimlerde, denizciliğin farklı kollarını temsil eden 48 meslek komitesi içerisinde mavi liste ile yarışan Tamer Kıran 32, beyaz liste ile yarışan Metin Kalkavan ise 16 meslek komitesini kazandı. Bu sonuçlar ile mavi listeden 82, beyaz listeden ise 37 üye İMEAK DTO Meclisi’ne seçildi.
IMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 15 yıldır başkanlığını yürüten Metin Kalkavan’a karşı ‘Hepimizin Odası Hareketi’ adı altında bir oluşumla yola çıkan Tamer Kıran ekibinde sektörün önde gelen isimlerine yer verdi. Kıran’la birlikte, hareketin kurucuları olan Salih Zeki Çakır, Şadan Kaptanoğlu ve Recep Düzgit’in yanı sıra, Koç Holding Turizm Gıda ve Perakende Grup Başkanı Tamer Haşimoğlu ile Demirören Grubu CFO’su Nejdet Hüddam gibi sektörün önde gelen kurumlarının temsilcileri de Hepimizin Odası Hareketi’nin meclis üyeleri arasında yer alıyor.
BİRLİK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Mevcut oda yönetimine muhalefet amacıyla değil bir birlik hareketi olma iddiası ile yola çıkan Hepimizin Odası Hareketi lideri Tamer Kıran kazanılan seçimler sonrasında birlik ve beraberlik mesajı yayınladı. Kıran, “Türk denizcilerinin birliği için canla başla çalışan bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu süreçte yarım asırlık tecrübeleriyle her adımda bize rehberlik yapan denizci büyüklerimizi, hiçbir noktada bizleri yalnız bırakmayan Anadolu’nun yiğit denizcilerini saygıyla selamlıyorum. Özellikle hiçbir ticari kaygı gözetmeksizin, koşulsuz olarak yanımızda duran Türk Denizciliğinin köklü firmalarına da şükranlarımı sunuyorum. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Çünkü hiçbirimiz hepimizden daha güçlü ve daha akıllı değiliz. Hepimizin kazandığı bir seçimde hiçbirimizin mahzun olması zaten düşünülemez” dedi.
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