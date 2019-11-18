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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.11.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

DSİ'den ülke ekonomisine 196 milyon liralık katkı

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DSİ'den ülke ekonomisine 196 milyon liralık katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aksaray ve ilçelerinde DSİ'nin yatırımlarıyla bu yıl 129 bin 500 dekar tarım arazisi sulanarak ülke ekonomisine 196 milyon liralık katkı sağlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.  Yatırımlarla tarımda su tasarrufu sağladıklarını ve ülke tarımına katkıda bulunduklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Türkiye suyunun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ediyoruz. Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviyeye indirildiği için tarla içi sulama sistemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlıyoruz. Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarında ise yüzde 65 su tasarrufu sağlıyoruz. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koyduk. Modern sulama, üretim desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

Aydın, Aksaray'da 17 Nisan'da başlayan sulama sezonunun 10 Ekim'de tamamlandığını aktararak, şu ifadeleri kulandı:
"2019 yılı sulama sezonunda Aksaray ilimiz ve ilçelerimizde toplam 129 bin 500 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Aksaray il ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 129 bin 500 dekar arazide yapılan sulu tarımla birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 196 milyon lira katkı sağlanmıştır. Sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. DSİ ailesi ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." 

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