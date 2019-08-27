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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
27.08.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

DSİ'den Artvin'de 3 milyar liralık ulaşım yatırımı

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DSİ'den Artvin'de 3 milyar liralık ulaşım yatırımı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Artvin'de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre kara yolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı DSİ Genel Müdürlüğünün ülke genelinde bugüne kadar tarımsal sulamadan içme suyuna, taşkın korumadan baraj inşaatına kadar pek çok yatırımı hayata geçirdiğini belirtti. 

DSİ'nin sadece su ile ilgili işleri değil, aynı zamanda kara yolları, tüneller, köprüler ve viyadükler de inşa ettiğine dikkati çeken Pakdemirli, bu çerçevede bugüne kadar toplam 930 kilometre kara yolu, 441 köprü ve viyadüğün tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu kaydetti. 

Pakdemirli, bu yatırımlardan Artvin'in de fazlasıyla nasibini aldığına işaret ederek, "Artvin'de bugüne kadar toplam 216,61 kilometre kara yolu, 26,83 kilometrelik tünel inşaatı tamamlandı. Ayrıca 35 köprü ve viyadük inşaatı bitti. Bu çalışmalarla Artvin'de yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde ulaşım yatırımı yapıldı." ifadesini kullandı. 

Açıklamada, Artvin'e yapılan ve yapımı süren DSİ ulaşım yatırımları şöyle sıralandı: 

"Borçka Barajı inşa edilirken 27,994 kilometrelik Borçka-Artvin kara yolu, 6,742 kilometrelik Borçka-Murgul kara yolu inşaatı tamamlandı. 16,499 kilometre de köy yolları yapıldı. Ayrıca baraj inşaatı kapsamında 4,760 kilometrelik 12 tünel ve 1,042 kilometrelik 10 köprü ve viyadük tamamlandı. Muratlı Barajı inşaatı sırasında 16,716 kilometrelik Borçka-Muratlı kara yolu ve 416 metrelik 2 tünel ile 302 metrelik 3 köprü ve viyadük inşaatı tamamlandı.

Deriner Barajı'nda 22,7 kilometrelik varyant yolu, 39,3 kilometre Artvin-Erzurum yolu, 11,4 kilometre Artvin-Ardahan yolu, 7,9 kilometre Artvin-Ardanuç ve 2,5 kilometre Artvin-Ortaköy yolu yapıldı. Ayrıca Deriner'in inşaat sürecinde 17,784 kilometrelik 28 tünel, 1,309 kilometrelik 5 dengeli konsol köprü, 753 metrelik 3 viyadük ile 913 metrelik 11 köprü inşa edildi, 58,92 kilometrelik köy yolu yapıldı. İnşa edilen bu tünellerden Oruçlu Ripaj Tüneli (Zeytinlik-Oruçlu Tüneli) de Temmuz 2019'da ulaşıma açılmıştır. Bu tünel, 2 bin 277 metre uzunluğuyla Deriner, Borçka ve Muratlı barajları yol relokasyonları kapsamında yapılmış en uzun tüneldir. 

Yapımı süren Yusufeli Barajı çerçevesinde ise 5,94 kilometrelik bağlantı yolu yapıldı. Ayrıca 3,866 kilometrelik 5 tünel ve 231 metrelik 3 köprü inşa edildi. Yusufeli Barajı köy yolları relokasyonları kapsamında da yaklaşık 40 kilometre civarında köy yolu inşa edilecek. 2018 yılında yapımına başlanan çalışmalar ise devam ediyor." 

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