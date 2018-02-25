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Dropbox halka arz ediliyor

Hürriyet Haber
25.02.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

Dropbox halka açılacak mı, fikir mi değiştirdi, hazırlık mı yapıyor, şirket içinden bilgi mi sızdı derken, kesin bilgi ortaya çıktı. Dropbox halka açılmak için resmen başvurusunu yaptı.

Bulut depolama alanında çözümler sunan ve ücretsiz hizmetiyle birçok kullanıcıya ulaşan Dropbox halka arz için son hazırlıkları yapıyor. Şirket bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmış olmasa da, halka arz için mali sonuçları içeren belgeler hazırladığı ortaya çıkmıştı. Goldman Sachs ve JP Morgan Chase’in gerçekleştireceği halka arzın önümüzdeki ay yapılması bekleniyor ve Dropbox toplamda 500 milyon dolarlık yatırım toplamayı hedefliyor.

Dropbox tarafından paylaşılan belgelere göre şirket 500 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya sahip ancak kullanıcıların büyük bir çoğunluğu ücretsiz hizmetlerden faydalanıyor. Ücretli servisleri yalnızca 11 milyon kişi kullanıyor. Dropbox, her kullanıcıdan ortalama 112 dolar kazandığını açıkladı. Gelirlerini sürekli olarak artıran firma geçtiğimiz yıl toplam 1.1 milyar dolar gelire ulaşmıştı. Şirketin 2016 ve 2015 yıllarında elde ettiği gelirler sırasıyla 845 milyon dolar ve 604 milyon dolar olmuştu.

RAKİPLERİ HALKA ARZI ETKİLİYOR

Dropbox'ın rakiplerinin durumu da şirketin halka arz süreci için büyük önem taşıyor. Bulut depolama çözümleri konusunda ilk olarak Microsoft, Amazon ve Google gibi teknoloji devleri gelse de 2015 yılında halka arz edilen Box şirketi, Dropbox'ın büyüklüğünü göz önünde bulundurduğumuzda, daha denk bir rakip olarak değerlendiriliyor. Halka arz ile 2.8 milyar dolar yatırım alan Box'ın piyasa değeri ilerleyen dönemlerde 1 milyar dolara kadar gerilese de şu an 3 milyar doları aşmış durumda.

Etiketler: Dropbox , Dropbox halka arz , Dropbox uygulaması , Dropbox paylaşım ağı
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