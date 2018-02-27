Draghi'nin kur endişesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi Avrupalı parlamenterlere yaptığı konuşmasında kur seviyelerinin izlenmesi gereken bir değişken olduğunu söyledi.

Bloomberght'nin haberine göre bu açıklamalar euro karşısında dolara destek sağlarken Pazartesi günü 1,2278’e kadar gerileyen euro/dolar sabah saatlerinde 1,2326’da seyretti.

Draghi belirsizliklerin devamına vurgu yaparken AMB’nin parasal desteği kesmek için hazır olmadığını dile getirdi. Avrupa hisselerinde Euro bölgesi büyüme beklentileri fiyatlanırken milyarder Ray Dalio’nun Avrupa şirketleri yönelik 18,45 milyar dolarlık kısa pozisyonu halen tartışmaların odağında.

Birçok fon yöneticisi Dalio’nun akıntıya karşı pozisyon aldığını dile getirirken 30 milyar doları yöneten BB&T Institutional Investment Advisors Inc’in direktörü Rick Herman Dalio’nun aksine Avrupa hisselerinin ucuz olduğu görüşünde.