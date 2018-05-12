Draghi'den önemli açıklamalar
Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi İtalya'da katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.
Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi İtalya'da katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunarak, "Mali sistemi daha istikrarlı yapacak politikalara ihtiyacımız var" diye konuştu.
Avrupa Merkez Başkanı Mario Draghi, "Büyük sarsıntılar süresince, para politikasının kapasitesini aşmadan, ek mali araçların yakınsamayı sürmesine ihtiyacımız var. Bu araç, istikrara ilişkin ekstradan bir katman sağlayabilir, dolayısıyla ulusal politikalara güveni güçlendirebilir" dedi.
Draghi, "Avrupa Bölgesi'nin ve diğer para birliklerinin tecrübesi özel risk paylaşımı kamu kesimi tarafından hem ulusal hem de birlik seviyesinde olanaklı kılınmalıdır" ifadelerini kullandı.
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