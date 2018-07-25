DP World Mali'de lojistik merkez inşa ediyor      

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDP World Mali'de lojistik merkez inşa ediyor
GeriEkonomi DP World Mali'de lojistik merkez inşa ediyor      
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
25.07.2018 - 14:41, Son Güncelleme:

DP World Mali'de lojistik merkez inşa ediyor      

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
DP World Mali'de lojistik merkez inşa ediyor      

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli küresel denizcilik ve liman işletme şirketi DP World, Mali'nin başkenti Bamako'da bin hektarlık alanda bir lojistik merkez inşa edilerek işletilmesi için 20 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzaladı.

DP WORLD şirketinden yapılan yazılı açıklamada, şirketin Bamako'da bin hektarlık bir alanda lojistik merkez inşa edilmesi ve işletmesi için 20 yıllık imtiyaz sözleşmesi imzaladığı belirtildi.     

Projenin ilk aşamasının yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla konteyner terminali kurulmasını içerdiği kaydedildi.     

İthalat ve ihracatı kolaylaştırmak suretiyle Mali ekonomisinin kalkınmasına destek vermeyi hedefleyen proje kapsamında inşaata 2019 yılında başlanmasının ve 18 ayda tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.     

Sözleşmenin 20 yıl daha uzatılabileceği kaydedilirken, inşa edilecek Mali Lojistik Merkezi'nin DP World tarafından işletilen Senegal'deki Dakar Konteyner Terminali ile Bamako arasındaki ana koridorda yer alacağı belirtildi.     

Merkezin yıllık 300 bin TEU kapasiteli olacağı aktarıldı.     

Ayrıca DP World'un ürün ve yolcu trafiğini kolaylaştırmak için Mali hükümetine Bamako-Dakar demiryolu hattına 3 trenle destek olacağı kaydedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

DP World Mali'de lojistik merkez inşa ediyor      

‘Spekülatif kur hareketleri piyasayı olumsuz etkiliyor’

Mimar Penso, Bodrum'un meşhur yalılarını yapan şirketle davalık oldu

DAP Holding 5 yılda  13 milyar TL yatırım yapacak