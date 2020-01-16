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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.01.2020 - 08:13,Son Güncelleme:/

Dow Jones'tan ticaret anlaşması rekoru

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Dow Jones'tan ticaret anlaşması rekoru

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu He, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasına imza attı. İmzaların ardından ABD'de endekslerde yükselişler gözlemlendi. Dow Jones rekor kırdı.

CNN International'ın haberine göre kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,31 artışla 29.030,22 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,15 kazançla 3.289,29 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 9.258,69 puan seviyelerinde seyretti.

Dow Jones tarihinde ilk kez bu puana ulaşmış oldu. 

 

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