Dövizle kiralama kanunla kalktı, ancak AVM’ler…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDövizle kiralama kanunla kalktı, ancak AVM’ler…
GeriEkonomi Dövizle kiralama kanunla kalktı, ancak AVM’ler…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
26.09.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Dövizle kiralama kanunla kalktı, ancak AVM’ler…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dövizle kiralama kanunla kalktı, ancak AVM’ler…

Dövizdeki aşarı dalgalanmadan sonra, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlü olarak ikaz ettiği TL bazlı kira sözleşmesi hakkında kanuni düzenleme yapıldı. Ancak halen hiçbir alışveriş merkezi kiracılarına TL fiyatlı yeni sözleşme göndermedi.

EN insaflı olarak kiracılarına euro kurunu sabitleyerek fatura kesen Torunlar Gayrimenkul Bursa’daki AVM’lerinde Ağustos, Eylül ve Kasım aylarında, 3 aylık kuru 4.95 den sabitleyeceğini duyurmuştu. Bu arada kanun çıkmasına rağmen onlarca AVM halen kiracılarına döviz kurlarına göre TL kira faturası gönderiyor. Ancak, AVM’lerin Ekim ayından itibaren TL bazlı sözleşme yapmaları gerekirken, hiçbir AVM’den bu konuda bir adım gelmedi.

İşyeri sahipleri de kanuni düzenlemeden sonra, kiraların nasıl şekilleneceğini henüz bilemediklerini, bunun için 2019 yılı planlamalarını yapamadıklarını söylediler. TL rakamlı, yeni kira fiyatlı yeni sözleşmelerin kiracılara ulaştırılması için Ticaret Bakanlığını daha etkili görev davet eden perakende sektörü temsilcileri, bu hususta bakanlığın net bir tavır ortaya koyması gerektiğini söylediler.

Birçok AVM ise fatura kestiği günkü kuru uyguluyor. Kanun çıkmasına rağmen şimdiye kadar hiçbir AVM TL cinsinden kiracısına sözleşme göndermedi.

 Dövizle kiralamaların yasaklanmasından sonra, yeniden düzenlenecek sözleşmelerde baz alınacak belirli bir kur seviyesinin olmayışı kafalarda soru işareti oluşturdu. Şirketlerin bu belirsiz süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, çözüm merkezinde resmi arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilerek; gizli, adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli çözümler sunacak yapılar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre; 12 Ekim 2018 tarihine kadar, daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden tespit edilecek. Taraflar ortak paydada buluşamazlarsa arabulucular devreye girecek.

 Turyap Çözüm Merkezi Direktörü Av. Dr. Hakan Hanlı konu ile ilgili yaşanan bu süreçte sözleşmeler güncellenirken ortaya çıkan soruların cevaplarını bir merkezde bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Taraflar sözleşmeyi güncellerken birtakım soru ve sorunlarla karşılaştıklarını belirten Dr. Hanlı, "Anlaşmada hangi tarihli kurun esas alındığı, taraflar 30 gün içinde değişiklik yapmazsa devletin nasıl bir yaptırım uygulayacağı, bu süreç yaşanırken sözleşmenin nasıl devam edeceği, 12 Ekim’e kadar anlaşamayan tarafların yargı yoluna mı başvuracağı bilinmiyor. Merkeze gelen en önemli sorulardan biri de değişen sözleşmelerde noter masrafları ve harçlarının ne olacağı. Örneklendirecek olursak aylık kirası 10 bin dolar +KDV olan bir sözleşmenin TL cinsinden yenilenmesi halinde kefilsiz sözleşmelerde 8 bin 400 TL, kefilli sözleşmelerde ise 50 bin 170 TL harç ve damga vergisi ödenecektir. Kira kontratının tapuya şerh edilmesi halinde bu tutar 81 bin 174 TL’lere ulaşmaktadır. Arabuluculuk tutanakları ise ilam niteliğinde belgelerdir. Arabuluculuk anlaşma belgesi için ödenmesi gereken herhangi bir harç veya değerli kâğıt bedeli yoktur. Damga vergisi ise, taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir 'resmi işlemde kullanmak isterlerse', maktu olarak alınır. Söz konusu damga vergisi miktarı; 2018 yılı için 58,80 TL’dir. Şirketlerin bu belirsiz süreci sıkıntısız atlatabilmeleri için İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle Çözüm Merkezi olarak; resmi arabulucular vasıtasıyla tarafları bir araya getirerek; gizli, adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli bir çözüm sunuyoruz" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Otelciliği bıraktı şimdi paraya para demiyor!

Dövizle kiralama kanunla kalktı, ancak AVM’ler…

Dolar ve Euro fiyatları güne böyle başladı

Son dakika... 100 bin liralık tarla yıllık 100 liraya kiralanabilecek