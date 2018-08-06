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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
DHA
06.08.2018 - 19:44, Son Güncelleme:

Dövizde son durum: Dolar ve Euro...

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Dövizde son durum: Dolar ve Euro...

Merkez Bankası'nın döviz hamlesi öncesi 5.1850 TL'de hareket eden Dolar/TL kuru, hamle sonrası 5.16 TL'nin altını gördükten sonra hızla yükselerek piyasalar kapandıktan sonra 5.42'yi gördü. Euro/TL de 6.27 seviyesine kadar yükseldi. Dolar ve Euro 'ABD ile ön mutabakat' açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 01.50'de sırasıyla 5.26 ve 6.08'e kadar geriledi.

Piyasalar dün Türkiye-ABD ilişkilerindeki gerilim ve İran yaptırımlarının yürürlüğe gireceği haberiyle hareketli seyretti. Dolar 5.1962 TL’ye kadar yükselirken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde bankalararası piyasada son işlemler 5.1806 TL’den yapıldı. Euro kuru ise gün içerisinde en yüksek 6.0019 TL’yi görürken, bankalararası piyasada son işlemler 5.9919 TL’den gerçekleşti.

KAPANDIKTAN SONRA DA YÜKSELDİ

Piyasalar kapandıktan gerçekleşen uluslararası işlemlerde dolar saat 23.48’de 5.43 TL’ye kadar yükseldikten sonra gece 00.30 saatlerinde 5.33’e kadar gevşedi. 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi gün içerisinde yüzde 19.83, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de gün içerisinde en yüksek yüzde 22.50 seviyesini gördü. Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya 320 puan azalarak 95 bin 290 puandan başlarken, günü yüzde 1.50 düşüşle 94.173 puandan tamamladı.

ÖN MUTABAKATA İLK TEPKİ

Dolar ve Euro ABD ile ön mutabakat açıklamasının ardından yönünü aşağı çevirerek 01.50'de sırasıyla 5.26 ve 6.08'e kadar geriledi.

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat sağlandı
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat sağlandı

Kapanış saatine yakın işlemler şu şekildeydi: 

- Dolar en düşük 5.0865 ve en yüksek 5. 1962 lirayı gördükten sonra 5.26 -5.27 lira,

- Euro en düşük 5.8851 ve en yüksek 6.1167 lirayı gördükten sonra 6.08 6.09 lira,

- Sterlin en düşük 6.6176 lira ve en yüksek 6.8472 lirayı gördükten sonra 6.81 6.82 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.21 artışla 95.36 düzeyine yükseldi.

EURO/DOLAR, yüzde 0.13 düşüşle 1.1552 düzeyine geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), haftaya yüzde 0.33 düşüşle 95 bin 290 puandan başladıktan sonra, günlük yüzde 1.50 düşüşle 94 bin 174 puandan günü tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.36 düşüşle 112 bin 837 puana döndü.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2.50 artışla yüzde 19.67 düzeyine yükseldi.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (06.08.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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