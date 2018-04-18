Dosya başına 350 TL gelir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDosya başına 350 TL gelir
GeriEkonomi Dosya başına 350 TL gelir
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
18.04.2018 - 23:36, Son Güncelleme:

Dosya başına 350 TL gelir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dosya başına 350 TL gelir

HAZİNE Müsteşarlığı’nın, Sigortacılık Genel Müdürlüğü çalışanlarının sigorta hakemliği nedeniyle baktıkları dosyalardan elde ettikleri gelirler dudak uçuklattı.

2017 yılında 744 dosyaya bakan yıllık brüt 260 bin 400 lira, 671 dosyaya bakan 234 bin 850 lira, 519 dosyaya bakan 181 bin 650 lira yıllık gelir elde etti. Hazine’de bir süre önce yeni sigorta hakemliği için yapılan sınavla ilgili iptal süreci yaşanmış, Hazine kontrolörleri denetim süreci başlatmıştı. Devlet Personel Başkanlığı da görüş istenmesi üzerine özel bir yasa olmadan Hazine personelinin sigorta hakemliği yapamayacağını bildirdi.

TOPLAM 7.1 MİLYON LİRA

Sigortacılık sektöründe 2007 yılında tahkim sistemi getirildi. Sigorta hakemliği son yıllarda kazandırdığı gelir açısından cazip hale geldi. İtiraza giden dosya sayısı 2015 yılından itibaren artmaya başladı. Hakem listesinde sigorta şirketlerinde çalışmış ayrılmış veya emekli olmuş kişiler, yargı mensupları, avukatlar, devlet memurları bulunuyor. 171 hakemden 51’i Hazine personelinden oluşuyor. Hakem sayısının artırılması amacıyla 22 Ekim 2017 tarihinde hakemlik sınavı yapıldı. 232 kişinin girdiği sınavı 25 kişi kazandı. Kazananlardan 15’i Hazine personelinden oluştu. Sınavla ilgili birçok iddia ortaya atılınca sınav iptal edildi; Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy da görevden alındı.

Sınavla ilgili inceleme sırasında Hazine’de görev yapan hakemlere 2017 yılında atanan dosya sayısı çıkarıldı. 2017 yılında Hazine’de görev yapan memurlar toplam yıllık bazda 20 bin 323 dosyaya baktılar ve 7 milyon 113 bin lira brüt yıllık gelir elde edildi. 49 sigorta hakeminden 11 tanesi 600 dosyanın üstünde dosyaya baktı. 601 dosyaya bakan bir sigorta hakemi 210 bin 350 lira gelir elde ederken, en yüksek dosya sayısına bakan kişi, 744 dosya için 260 bin 400 lira gelir elde etti. 9 Hazine çalışanı sigorta hakemi 507 ile 589 arasında dosyaya baktı. 507 dosyaya bakanın yıllık geliri 177 bin 450 olurken, 589 dosyaya bakan 206 bin 150 lira gelir sağladı. 11 memur 402 ile 494 arasında dosyaya baktı. En düşük gelir yıllık 140 bin 700 olurken, en yükseği de 494 dosya için 172 bin 900 lira gelir elde etti. 100 dosyanın altında dosyaya bakan sayısı ise 5 çalışan oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘Otomobil Oscar’ı çevreci modele

Haftanın yatırımı

Sevim’den  5 tavsiye

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?