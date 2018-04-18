Dosya başına 350 TL gelir
HAZİNE Müsteşarlığı’nın, Sigortacılık Genel Müdürlüğü çalışanlarının sigorta hakemliği nedeniyle baktıkları dosyalardan elde ettikleri gelirler dudak uçuklattı.
2017 yılında 744 dosyaya bakan yıllık brüt 260 bin 400 lira, 671 dosyaya bakan 234 bin 850 lira, 519 dosyaya bakan 181 bin 650 lira yıllık gelir elde etti. Hazine’de bir süre önce yeni sigorta hakemliği için yapılan sınavla ilgili iptal süreci yaşanmış, Hazine kontrolörleri denetim süreci başlatmıştı. Devlet Personel Başkanlığı da görüş istenmesi üzerine özel bir yasa olmadan Hazine personelinin sigorta hakemliği yapamayacağını bildirdi.
TOPLAM 7.1 MİLYON LİRA
Sigortacılık sektöründe 2007 yılında tahkim sistemi getirildi. Sigorta hakemliği son yıllarda kazandırdığı gelir açısından cazip hale geldi. İtiraza giden dosya sayısı 2015 yılından itibaren artmaya başladı. Hakem listesinde sigorta şirketlerinde çalışmış ayrılmış veya emekli olmuş kişiler, yargı mensupları, avukatlar, devlet memurları bulunuyor. 171 hakemden 51’i Hazine personelinden oluşuyor. Hakem sayısının artırılması amacıyla 22 Ekim 2017 tarihinde hakemlik sınavı yapıldı. 232 kişinin girdiği sınavı 25 kişi kazandı. Kazananlardan 15’i Hazine personelinden oluştu. Sınavla ilgili birçok iddia ortaya atılınca sınav iptal edildi; Sigortacılık Genel Müdürü Şerif Çakırsoy da görevden alındı.
Sınavla ilgili inceleme sırasında Hazine’de görev yapan hakemlere 2017 yılında atanan dosya sayısı çıkarıldı. 2017 yılında Hazine’de görev yapan memurlar toplam yıllık bazda 20 bin 323 dosyaya baktılar ve 7 milyon 113 bin lira brüt yıllık gelir elde edildi. 49 sigorta hakeminden 11 tanesi 600 dosyanın üstünde dosyaya baktı. 601 dosyaya bakan bir sigorta hakemi 210 bin 350 lira gelir elde ederken, en yüksek dosya sayısına bakan kişi, 744 dosya için 260 bin 400 lira gelir elde etti. 9 Hazine çalışanı sigorta hakemi 507 ile 589 arasında dosyaya baktı. 507 dosyaya bakanın yıllık geliri 177 bin 450 olurken, 589 dosyaya bakan 206 bin 150 lira gelir sağladı. 11 memur 402 ile 494 arasında dosyaya baktı. En düşük gelir yıllık 140 bin 700 olurken, en yükseği de 494 dosya için 172 bin 900 lira gelir elde etti. 100 dosyanın altında dosyaya bakan sayısı ise 5 çalışan oldu.
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