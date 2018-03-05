Dosso Dossi dünyaya açılıyor

Hikmet Eraslan, şöyle konuştu: “İki stratejik hamlemiz vardı. Dosso Dossi yıllardır kadın giyime odaklanmıştı. Geçen yıl çocuk giyimi eklediğimiz ürün kategorilerimize yılbaşından itibaren erkek giyimle birlikte ayakkabıyı da kattık. Yani artık Dosso Dossi bünyesinde dört kategoride nitelikli üretim yapan yaklaşık 200 üretici firmamızın ürünlerini 30’dan fazla ülkeden alıcılarla buluşturuyoruz. İkinci stratejik hamlemizi Antalya ile özdeşleşen Dosso Dossi Fashion Show’u küresel arenaya taşıyarak yaptık. Antalya’da çok geniş bir alıcı kitlesini ağırlıyoruz. Ancak değişik nedenlerle Türkiye’ye gelme konusunda mesafeli duran bir alıcı grubu var. İşte onlara ulaşmak için Antalya’nın yanı sıra farklı adresler oluşturmaya karar verdik. O adreslerden ilki için de kardeş ülke Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’yü belirledik.”

100 AYAKKABI MAĞAZASI

Fuarda Rusya başta olmak üzere bölge ülkelerinden 1000’in üzerinde alıcıyı ağırladıklarını anlatan Eraslan, şöyle devam etti: “Bu organizasyonumuzdan 7-10 milyon dolar arasında bir ciro bekliyoruz. Öte yandan, 2017 sonunda Laleli’de İstanbul’un en büyük toptan ayakkabı satış merkezini faaliyete geçirdik ve Dosso Dossi Shoes adıyla kendi ayakkabı markamızı yarattık. Yurtdışı açılım stratejimizin bir parçası olarak Rusya ve çevre ülkelerde franchise yöntemiyle 5 yılda Dosso Dossi markalı 100 ayakkabı mağazası açacağız.”

100 DOLARA SİPARİŞ MÜMKÜN

HİKMET Eraslan, “Üreticilerle alıcılar arasında köprü oluşturan satış sistemi Dossa Dossi’ye ilgi artıyor. Sektörde düşük meblağlarda bir ürün siparişi verdiğinizde fabrikalar satış yapmıyor. Ama burada 100 dolardan 500 bin dolara kadar sipariş vermek mümkün. Dolayısıyla butik ve mağaza sahiplerinin ilgisi çok fazla” dedi.