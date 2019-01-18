Dört meslek için ‘3600’ planı
AK Parti’nin daha önce vaatte bulunduğu ve 100 günlük plana koyduğu kamuda 3600 gösterge düzenlemesi, parti içerisinde yeni bir tartışma konusu oldu.
Partide, bu düzenlemenin dört meslek grubu için seçimlerden önce yapılmasını savunanlarla, bütçe dengelerini bozacağı gerekçesiyle gündeme getirilmemesini isteyenler bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemeye mali dengeler açısından itiraz ediyor. 3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenlemenin, özellikle emekli maaşlarında 800-1000 lira fark yaratacağı belirtiliyor. Düzenlemenin seçimden önce gündeme gelip gelmemesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karar verecek.
Belirli aralıkla gündeme gelen aralarında emniyet mensupları, sağlık çalışanları, öğretmenler ve imamların bulunduğu dört meslek grubuyla ilgili olarak 3600 gösterge düzenlemesi yapılması ve maaşlarında artış sağlanmasına ilişkin seçimden önce adım atılıp atılamayacağı tartışılıyor.
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