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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
19.12.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Dört ilde elektrik faturaları yüzde 10 düşecek

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Dört ilde elektrik faturaları yüzde 10 düşecek

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’de 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji ve Denizbank arasındaki iş birliği sayesinde elektrik fatura ödemesini Denizbank fastPay uygulaması üzerinden gerçekleştiren müşteriler, fatura tutarlarının yüzde 10’unu geri alabilecek.

SEPAŞ Enerji, faaliyet bölgesi olan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki vatandaşlara sunduğu hizmetlerin yanı sıra sağladığı kolaylıklarla da fark oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizbank ile yapılan iş birliği sayesinde Sepaş Enerji müşterileri fatura tutarlarının yüzde 10’unu geri alabilecek. Konuyla ilgili Sepaş Enerji Genel Merkezi’nde gerçekleşen imza törenine Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz ve Denizbank Grup Müdürü Lütfi Akbulut, Sepaş Enerji Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler, Denizbank Bölüm Müdürü Emine Talay Turan katıldı.

Hayata geçirilen protokol sonrasında 1 Ocak 2019’da başlayarak 31 Aralık 2019’a kadar devam edecek kampanya ile elektrik faturalarını fastPay uygulaması üzerinden ödeyen Sepaş Enerji müşterileri için faturalarının yüzde 10’una denk gelen tutar, fatura ödemesini takip eden 1 hafta içerisinde fastPay bakiyelerine geri yüklenecek.

Konu hakkında İmza töreninde bilgiler veren Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyra, “Sepaş Enerji olarak, müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni uygulamaları hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Denizbank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında da müşterilerimizin üzerindeki fatura yükünü hafifletmeyi hedefledik” dedi.

Öte yandan kampanyaya katılabilmek için müşterilerin tek yapması gereken fastPay uygulamasını cep telefonuna yüklemek ve Sepaş Enerji faturalarını fastPay hesabı üzerinden ödemek. fastPay’e kaydolduktan sonra Sepaş Enerji fatura ödemesini gerçekleştirmek için de “Fatura ve Ödemeler” menüsünde yer alan “Elektrik” alt sekmesinin ve “Kurum Seçiniz” hanesinde yer alan Sepaş Enerji’nin seçildikten sonra sözleşme hesap numarasının girilmesi yeterli olacak.

 

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