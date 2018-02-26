Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Dört günde 100 binden fazla ziyaretçi

Dört günde 100 binden fazla ziyaretçi

Eyüp SERBEST/İSTANBUL
26.02.2018 - 10:51 | Son Güncelleme:

AYTEMİZ Petrol’ün ana sponsorluğunda yapılan bisiklet ve motosiklet fuarı Motobike İstanbul’u 4 günde 100 binden fazla ikitekerci ziyaret etti. Fuara 140 firma 260 markayla katıldı. İlk kez fuarda sergilenen yeni modeller ilgi odağı oldu.

İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan Motobike İstanbul bu yıl 10’ncu kez ikitekercileri buluşturdu. Türkiye’nin dört bir yanından bisiklet ve motosiklet severler fuar için İstanbul’a geldi. Katılımcı firmalar her yıl olduğu gibi fuar için özel indirimler uyguladı. Özellikle kıyafet ve aksesuarlara ilgi büyüktü.

MOTORCU DOSTU İSTASYONLAR

Dört günde 100 binden fazla ziyaretçi

Fuarın ana sponsoru Aytemiz Petrol de fuarda ürünlerini ve motorcu dostu istasyonlarını tanıttı. Aytemiz istasyonlarında motosikletçilerin kasklarını koyabilecekleri kilitli dolaplar ayrıca motosiklet park alanları bulunuyor. Aytemiz fuardaki standını ziyaret eden motosikletseverlere, içerisinde 10’ar TL ödül bulunan Aytemiz kart hediye edildi.

TRAFİKTE DE AİLEYİZ

Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) standında ise, Biz Trafikte de Aileyiz projesi tanıtıldı. Standı ziyaret edenleri projenin görselleri ve stickerları dağıtıldı. MOTED’in projesi ile sürücülerin birbirine saygılı davranmasının özendirilmesi amaçlanıyor.

YENİ MODELLER İLGİ ODAĞI OLDU

Katılımcı markalar yeni modellerini ilk kez fuarda görücüye çıkarttı. Fuarın gözdesi erişilebilir fiyatları nedeniyle 100 ile 400 cc arası yeni modellerdi. Suzuki GSX 250R, GSXR 125, GSXS 125 ve V-Strom 250 ile bu segmentteki en fazla modeli sergiledi. BMW G310 GS ile Honda CB 125R, CB 250R, MSX 125 ile Yamaha ise MT 125, YZF R125 ve YS 125 modellerini sergiledi. Bajaj’ın en dikkat çeken motosikleti ise yeni satışa çıkan elektrikli model Super Soco oldu. Türkiye’de fabrika kurma kararı alan Hero Motosiklet’in standında ise Hindistanlı mühendisler de görev yaptı.

Etiketler: Motor , Trafik , Yeni modeller
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri