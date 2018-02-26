Dört günde 100 binden fazla ziyaretçi

İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan Motobike İstanbul bu yıl 10’ncu kez ikitekercileri buluşturdu. Türkiye’nin dört bir yanından bisiklet ve motosiklet severler fuar için İstanbul’a geldi. Katılımcı firmalar her yıl olduğu gibi fuar için özel indirimler uyguladı. Özellikle kıyafet ve aksesuarlara ilgi büyüktü.

MOTORCU DOSTU İSTASYONLAR





Fuarın ana sponsoru Aytemiz Petrol de fuarda ürünlerini ve motorcu dostu istasyonlarını tanıttı. Aytemiz istasyonlarında motosikletçilerin kasklarını koyabilecekleri kilitli dolaplar ayrıca motosiklet park alanları bulunuyor. Aytemiz fuardaki standını ziyaret eden motosikletseverlere, içerisinde 10’ar TL ödül bulunan Aytemiz kart hediye edildi.

TRAFİKTE DE AİLEYİZ

Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) standında ise, Biz Trafikte de Aileyiz projesi tanıtıldı. Standı ziyaret edenleri projenin görselleri ve stickerları dağıtıldı. MOTED’in projesi ile sürücülerin birbirine saygılı davranmasının özendirilmesi amaçlanıyor.

YENİ MODELLER İLGİ ODAĞI OLDU

Katılımcı markalar yeni modellerini ilk kez fuarda görücüye çıkarttı. Fuarın gözdesi erişilebilir fiyatları nedeniyle 100 ile 400 cc arası yeni modellerdi. Suzuki GSX 250R, GSXR 125, GSXS 125 ve V-Strom 250 ile bu segmentteki en fazla modeli sergiledi. BMW G310 GS ile Honda CB 125R, CB 250R, MSX 125 ile Yamaha ise MT 125, YZF R125 ve YS 125 modellerini sergiledi. Bajaj’ın en dikkat çeken motosikleti ise yeni satışa çıkan elektrikli model Super Soco oldu. Türkiye’de fabrika kurma kararı alan Hero Motosiklet’in standında ise Hindistanlı mühendisler de görev yaptı.