DOĞAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Endüstri 4.0’dan sonra Toplum 5.0 kavramının öne çıktığını ve insani değerlere sahip çıkmanın önemli olduğunu belirterek “Artık dönüştürücü bilgelik zamanı” dedi. Türkiye’de fırsatların iyi değerlendirilmesi gereken 5 konu bulunduğunu söyleyen Begümhan Doğan Faralyalı bu konuları yapısal reformlar, kadınların işgücüne katılımı, nitelikli eğitim, teknoloji ve toplum 5.0 olarak sıraladı.

KADINLARIN KATILIMI





Jeopolitik pozisyonu ve genç nüfusuyla Türkiye’nin önü açık bir ülke olduğunu vurgulayan Begümhan Doğan Faralyalı, sözlerine şöyle devam etti: “Yapısal reformlarda ilerlememiz lazım. Kadınların işgücüne katılımının artması gerekiyor. OECD ülkeleri içinde, kadının işgücüne katılımı en düşük ülke Türkiye. Üçüncü önemli konu nitelikli eğitim. Geçtiğimiz 12 yılda eğitim harcamamız 14 kat artmış. Ancak performansa baktığımızda bunu yansıtamamışız. Engel ve fırsatlardan biri teknoloji. İnternet kullanımında yüzde 67’deyiz. Ama verimliliğe dökemiyoruz bunu. Endüstri 4.0’ı konuştuk, toplum 5.0 diye yeni bir kavram geliyor. İnsani değerlere sahip çıkmanın önemi söz konusu. Dönüştürücü bilgelik zamanı. Bu 5 konuya önem

verirsek, çok önemli fırsatlar olacak.”

Hazine Müsteşarı Osman Çelik ise, yaptığı konuşmada son dönemde yaptıkları çalışmaları anlattı. Borçlanmada araç çeşitliliğini sağlamak için altına dayalı kira sertifikasını çıkardıklarını belirten Çelik, “Yastık altında 2 bin 200 ton altının beklediği tahmin ediliyor. Bunun büyüklüğü 100 milyar dolar. Alacak sigortası üzerinde çalışıyoruz. Girişimcilik konusunda da önemli çalışmalarımız var. Alt fonlara da artık kaynak aktarma imkanımız var. Yeni önerilere her zaman açığız” dedi. Özel sektör reel sektör ve finans sektöründen bir isteği olduğunu kaydeden Çelik, “Lütfen bizi zorlayın. Dünyada rekabette sizi büyütecek her türlü desteği size vermeye açığız” diye konuştu.

BARDAĞIN DOLU TARAFI

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de, bir yatırımcı olarak bakış açısını anlattı. “Bardakta az su da olsa, o dolu kısım bizi ilgilendirir” diyen Özdemir, “Boş kısım bizi ilgilendirmez” ifadelerini kullandı. 3. havalimanıyla ilgili gelişmeleri de aktaran Özdemir, 30 Ekim’den

itibaren 3. havalimanından uçuşların başlayacağını söyledi. Özdemir, “Dünyanın en büyük terminalini yaptık. Çok az zaman kaldı. 29 Ekimde açılışı yapılacak, İnşallah başarılı bir modelle bunu hizmete sokacağız” dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde “Türkiye’nin geleceği” paneline konuşmacı olarak katılan Begümhan Doğan Faralyalı sözlerine, Doğan Medya Grubu’nun satışıyla ilgili gelişmelerle başladı. Satış kararı almalarında doğru zaman olarak düşünmelerinin etkili olduğunu söyleyen Begümhan Doğan Faralyalı, “Türkiye’ye inanıyoruz, farklı sektörlere bakmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Doğru satın alma fırsatlarıyla büyüyeceğiz” dedi.

MÜHENDİSLİK ORDUMUZ GÜÇLÜ





ALARKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih ise, Türkiye’nin güçlü olduğu alanlardan birinin de mühendisler olduğunu söyledi. Türk mühendislerin iyi eğitimli olduğunu söyleyen Garih, “Ayrıca çok çalışan ve dürüstler. Bu boyutlar içinde tercih edilen personel oluyorlar” dedi. Yurtdışındakı fırsatlara dikkat çeken Garih, sahra altında 800 milyon insanın yaşadığını ancak enerji üretiminin halen İspanya’yı geçemediğini söyledi. Yurtıdışından iş almanın gerekli olduğunu söyleyen Garih, yurtdışından bir taahhüt alındığında bunun yurtiçinde sektörlere de katkısı olduğunu belirtti.

TEK ÇARE ÇALIŞMAK

Tay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ise, tekstil sektörünün Türkiye’nin sanayileşmesindeki yerine dikkat çekti. Tekstilin Türkiye’nin vazgeçemeyeceği sektörlerden biri olduğunu kaydeden Toprak, şunları söyledi:

“Ben Türkiye’ye çok güveniyorum. Kritik bir üçgenin içindeyiz. Kimsenin Türkiye’den vazgeçme lüksü yok. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Kimse yatarak biryerlere gelmedi.”

BLOCKCHAIN ETKİSİ

Migros CEO’su Özgürt Tort ise, artık üretmenin marifet olmadığı, satmanın gerçek marifet sayıldığı bir dönemden geçildiğini ifade etti. Perakendede et ve süt üretiminde sorun olduğunu, toplanan domatesin ise yüzde 35-40’ının çöpe gittiğini vurgulayan Tort, bu alanlarda üretim sektörünün de sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Blockchain teknolojisinin perakendeyi de etkileyeceğini söyleyen Tort, “Hiçbir aracı olmadan üretici bu teknolojiyle ürününü Migros’a satabilecek” diye konuştu.

Geldiğimiz yer gideceğimiz yerin teminatı Panele moderatörlük yapan BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir, Türkiye’nin geldiği yerin gideceği yerin de teminatını oluşturduğunu söyledi. Teknolojik gelişmeleri vurgulayan Kişmir, “Teknolojik gelişmeler, iş modellerini yeniden tanımlamıza neden oluyor” dedi.

YENİ BİR ÖYKÜYE İHTİYAÇ VAR





TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, “Türkiye, 2002-2007 AK Parti’nin ilk döneminde müthiş bir öykü yarattı. Bir Türkiye öyküsü doğdu. Şimdi Türkiye’nin yeni bir öyküye ihtiyacı var. Bu acı ama gerçek değil, gerçeğin ta kendisini ve güzel bir gerçek. Biz bunun teknoloji alanından gelebilecek, özellikle içinde Sanayi 4.0’ı barındırabilecek, Türkiye’nin teknoloji yatırımını ön plana alabilecek bir noktadan çıkabilme ihtimalini çok yüksek görüyoruz” dedi. Bilecik, şöyle devam etti: “Bizim kendimize biraz daha fazla bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Acaba demokratik gidişatta herhangi bir eksiğimiz oluyor mu? Bu noktanın altını çizmeyi istedim. Bu noktada kendi öz eleştirimizi yapmalıyız. Normalleşme sürecinin daha hızlanması gerekiyor. İki yıla yakın bir süredir devam eden olağanüstü hal tedbirlerinden normalleşme sürecine geçiyor olmamız gerekir.”