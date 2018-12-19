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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
19.12.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Domatese zam yolda

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Domatese zam yolda

Türkiye’deki sera domatesi üretiminde kalite ve ürünün artmasına rağmen maliyet artışı ve dış pazarın genişlemesinin fiyatları artıracağı belirtildi.

AYDIN’ın Köşk ilçesinde, jeotermal kaynakla ısıtılan ve 42 dönüm arazide topraksız tarım uygulaması ve biyolojik mücadele ile üretimi yapılan domates serasında hasat ve ihracat çalışmaları sürüyor. Tamamına yakın çalışanlarının kadınlardan oluştuğu ve dönüm başına 30-32 ton domatesin hasat edildiği serada üretilen domateslerin Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Türkiye'de üretilen domateslerin birçok ülkede alıcı bulduğunu belirten Türkiye Seracılar Birliği (SERA-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Gaye Neslihan Budaklı, “42 dönüm cam seramızda jeotermal enerji ve biyolojik mücadele ile sağlıklı, gıda dostu ve çevre dostu ürünler üretmekteyiz. Bizim ürünlerimiz yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer bulmaktadır. Bölge ve ülke bazı olarak salkım domates üretimimiz hem ihracatta hem iç pazarda oldukça kıymetli olarak değerlendirilmektedir. İç pazardaki tüketimin ve ihracatın artmasından dolayı önümüzdeki günlerde fiyat artışı bekliyoruz. Maliyet bakımından artış bizim fiyatlarımıza da yansıdı. Rusya ve Avrupa pazarının açılması ile birlikte iç piyasaya verilen domatesin azalması ve ürün maliyetlerindeki artış fiyatlara yansıyacaktır. Kısacası, sera domatesinde zam yolda” dedi.

Kaliteli ürün ve ürün temini yönünden sıkıntı yaşamadıklarını da sözlerine ekleyen Budaklı, “Lojistik hizmetini sağladığımız tüm ülkelere gönderebilecek kadar kaliteli ürün ve üretim miktarımız fazladır. Yakın zaman öncesine kadar Rusya pazarının açık olmasına rağmen yeterli talebin gelmemesi nedeniyle elimizdeki stoklarımızın ve üretimimizin büyük kısmı iç pazarda değerlendirilmiştir. Hem Rusya pazarının hareketlenmesi hem Avrupa ülkelerinden talebin gelmesi, iç pazarda olan domatesin miktarının azalması ve üretim maliyetlerinin artması doğrudan iç pazardaki fiyatlara yansıdı. Şu anda hem yeni yılın gelmesi hem de ihracat taleplerinin artmasıyla genelde ülke bazındaki tüm üretimler ihracat olarak değerlendirilmektedir” dedi.

 

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