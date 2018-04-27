Domatese vize çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDomatese vize çıktı
GeriEkonomi Domatese vize çıktı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Nerdun HACIOĞLU
27.04.2018 - 21:47, Son Güncelleme:

Domatese vize çıktı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Domatese vize çıktı

Rusya’nın gıda güvenliği kurumu, Türkiye’den domates ithalatına 1 Mayıs itibariyle tamamen izin vereceklerini açıkladı. Şu anda sadece sınırlı sayıda Türk üreticisinin Rusya’ya domates ithal etmesine izin veriliyor.

RUSYA Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselhoznadzor), Türkiye’den domates alımında uyguladığı sınırlamayı kaldırıyor. Buna göre, daha önce belli şirketlerin domates ihracatı yapabildiği Rusya, 1 Mayıs’tan itibaren bu sınırı kaldıracak. Böylece Türkiye’de domates üretim yapan tüm şirketler Rusya’ya ürün gönderebilecek.

BÖLGELERE GÖRE KARAR
Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Türkiye Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garanti vermesi halinde, Türkiye’den domates alınırken şirket bazında uygulanmaya devam eden yasakların mayıs ayı başından itibaren tamamen kaldırılabileceği belirtildi. Açıklama metninde domateslerin hangi Türk üreticilerden alınacağına, şirketlere göre değil, domates güvesi bulunmayan bölgelere göre karar verileceği kaydedildi. Rosselhoznadzor daha önce de mevcut şirket listesine 5 Türk firmasını daha ekleyerek Rusya’ya domates ihraç eden Türk üreticilerin sayısını 20’ye çıkarmıştı. Açıklamada, domateslerin ithalatında şirket yerine bölge bazında karar verileceği de kaydedildi.

RUS ET ÜRETİCİLERİ
Rusya, Kasım 2015’te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye’den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmıştı.

Rus tarafından atılan domates hamlesinden önce 24 Nisan tarihinde Moskova’yı ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Rus Tarım Bakanı Tkaçev ile bir görüşme yapmıştı. Türkiye’den Rusya’ya tarım ürünleri ihracatında “İstediğimden alırım, istediğimden almam” politikasının çifte standart içerdiğini görüşmelerde hatırlatan Zeybekçi, ikili ticaretin dünya standartlarında ve açık yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Görüşmede Rusya ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması üzerinde de çalışmalar yapılmıştı.

Rusya tarafından domates başta olmak üzere tarım ürünleri ticaretinde yumuşama bu görüşmeden sonra gözlendi. Rusya’nın da iki yıldan beri Türkiye’den et konusunda beklentileri olduğunu işte bu görüşmeden sonra hatırlatan Rus Bakan “Bizim Türkiye’den tarım ürünleri ithalat politikamızı yumuşatmamıza karşılık olarak Türkiye’den bizim de et konusunda benzer beklentimiz var. Bizim üreticilerin Türkiye’ye et ihraç etme izni verilmesini bekliyoruz” demişti.

Rusya ile Türkiye arasında ticarette kısıtlamalar 24 Kasım 2015 tarihinde Suriye sınırında vurulan Rus savaş jetiyle patlak vermişti. Kriz 2016 yılı Ağustos ayında iki ülke liderinin bir araya gelmesiyle siyasi bazda aşılmasına rağmen, ticarette ve özellikle tarım ürünlerinde kısıtlamalar günümüze kadar iz bırakmıştı.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Pidenin kilosu İstanbul’da 7.27 İzmir’de 7.14 lira

Cari açığa turizm duvarı

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?