Domatese vize çıktı
Rusya’nın gıda güvenliği kurumu, Türkiye’den domates ithalatına 1 Mayıs itibariyle tamamen izin vereceklerini açıkladı. Şu anda sadece sınırlı sayıda Türk üreticisinin Rusya’ya domates ithal etmesine izin veriliyor.
RUSYA Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselhoznadzor), Türkiye’den domates alımında uyguladığı sınırlamayı kaldırıyor. Buna göre, daha önce belli şirketlerin domates ihracatı yapabildiği Rusya, 1 Mayıs’tan itibaren bu sınırı kaldıracak. Böylece Türkiye’de domates üretim yapan tüm şirketler Rusya’ya ürün gönderebilecek.
BÖLGELERE GÖRE KARAR
Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Türkiye Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın garanti vermesi halinde, Türkiye’den domates alınırken şirket bazında uygulanmaya devam eden yasakların mayıs ayı başından itibaren tamamen kaldırılabileceği belirtildi. Açıklama metninde domateslerin hangi Türk üreticilerden alınacağına, şirketlere göre değil, domates güvesi bulunmayan bölgelere göre karar verileceği kaydedildi. Rosselhoznadzor daha önce de mevcut şirket listesine 5 Türk firmasını daha ekleyerek Rusya’ya domates ihraç eden Türk üreticilerin sayısını 20’ye çıkarmıştı. Açıklamada, domateslerin ithalatında şirket yerine bölge bazında karar verileceği de kaydedildi.
RUS ET ÜRETİCİLERİ
Rusya, Kasım 2015’te yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye’den domates ithalatını durdurmuştu. İki ülke ilişkilerinde yaşanan normalleşmenin ardından Rusya söz konusu kısıtlamaları kademeli bir şekilde kaldırmıştı.
Rus tarafından atılan domates hamlesinden önce 24 Nisan tarihinde Moskova’yı ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Rus Tarım Bakanı Tkaçev ile bir görüşme yapmıştı. Türkiye’den Rusya’ya tarım ürünleri ihracatında “İstediğimden alırım, istediğimden almam” politikasının çifte standart içerdiğini görüşmelerde hatırlatan Zeybekçi, ikili ticaretin dünya standartlarında ve açık yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Görüşmede Rusya ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması üzerinde de çalışmalar yapılmıştı.
Rusya tarafından domates başta olmak üzere tarım ürünleri ticaretinde yumuşama bu görüşmeden sonra gözlendi. Rusya’nın da iki yıldan beri Türkiye’den et konusunda beklentileri olduğunu işte bu görüşmeden sonra hatırlatan Rus Bakan “Bizim Türkiye’den tarım ürünleri ithalat politikamızı yumuşatmamıza karşılık olarak Türkiye’den bizim de et konusunda benzer beklentimiz var. Bizim üreticilerin Türkiye’ye et ihraç etme izni verilmesini bekliyoruz” demişti.
Rusya ile Türkiye arasında ticarette kısıtlamalar 24 Kasım 2015 tarihinde Suriye sınırında vurulan Rus savaş jetiyle patlak vermişti. Kriz 2016 yılı Ağustos ayında iki ülke liderinin bir araya gelmesiyle siyasi bazda aşılmasına rağmen, ticarette ve özellikle tarım ürünlerinde kısıtlamalar günümüze kadar iz bırakmıştı.
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