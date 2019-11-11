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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)
11.11.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Domates ambarından Rusya’ya ihracat

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Domates ambarından Rusya’ya ihracat

MUĞLA’nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden, yılın ilk 10 ayında toplam 83 bin 629 ton yaş sebze ve meyve ihracatı yapıldı. İhracatta 82 bin 339 ton ile domates, ilk sırada yer aldı.

Muğla’nın ’domates ambarı’ olarak bilinen Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden yaş sebze- meyve ihracatı, bu yılın ilk 10 aylık diliminde, toplam 83 bin 629 ton olarak gerçekleştirildi. İhracatta domates, 82 bin 339 ton ile ilk sırada yer aldı. Ayrıca 250 ton limon, 325 ton nar, 293 ton biber, 185 ton kabak, 133 ton salatalık ile yaklaşık 10 bin ton portakal, fasulye ceviz gibi çeşitli ürünlerin ihracatı da yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülke Rusya olurken, sırasıyla Belarus, Ukrayna, Romanya ile Polonya takip etti. Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, ihracatın artması için yapılması gerekenleri, sık sık genel merkezlerine rapor olarak sunduklarını söyledi.

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