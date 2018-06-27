Doluya ‘toplu’ çözüm
Son yıllarda dolu yağışının verdiği zararlardan kurtulmak için otomotiv firmaları sıfır araçları depoladığı açık fiktif alanlarda farklı çözümler geliştirdi. Bazı fabrikalar ve büyük distribütörler ‘dolu topu’ (hail cannon) makinesini kullanmaya başlarken, bazıları ise dev ağlar (hail net) gerdi. ‘dolu topu’ 4 saniyede bir 120 desibel gücünde ultrasonik ses dalgalarının yarattığı patlamalarla havada doluyu engelliyor.
MARMARA Bölgesi’nde her yıl kendini gösteren dolu yağışları en çok araçlara zarar veriyor. 2014 yılında stoklarda yer alan 20 binden fazla sıfır otomobilin, geçtiğimiz yılda 150 binin üzerinde aracın ciddi hasar görmesi sonrası halk çözümü araçların üzerine serdiği halı, battaniye ve örtülerle bulurken, büyük otomotiv şirketleri ise doluya karşı maliyeti yüksek çözümler buldu. Bazı otomobil fabrikaları ve büyük distribütörler dünyada ağırlıklı olarak tarım alanında kullanılan ‘dolu topu’ (hail cannon) kullanmaya başlarken, bazıları ise fabrikaların stokların depolandığı fiktif alanların üzerine dev ağlar (hail net) gerdi. ‘dolu topu’ makinelerinin fiyatı 100 bin dolardan başlarken, fiktif alanlara açılıp kapanabilen ağ çekilmesinin maliyeti ise 750 bin doları buluyor.
120 DESİBEL GÜÇ
100 yılı aşkın bir süredir dünyada özellikle tarım alanlarında son yıllarda ise dev otopark ve fiktif alanlarında kullanılan ‘dolu topu’ makinesi 4 saniyede bir 120 desibel gücünde ultrasonik ses dalgalarının yarattığı patlamalarla havada doluyu engelliyor. Sensörler ve meteorolojiden alınan bilgilerle açılan sistem 1 kilometre kare alandaki araçların doludan etkilenmesini engelliyor. Ses patlamalarının yarattığı etki buluttaki fazı değiştirdiği için dolu yerine yağmur yağmasını sağlıyor. Etki oranı yüzde 85 ile 95 arasında olan 6 metre büyüklüğündeki makinenin tek sorunu patlamaların yarattığı yüksek ses nedeniyle çevrede yaşanları rahatsız etmesi. Yetkililer bunun dışında makinenin çevreye zararı olmadığını belirtiyor. Türkiye’de şu an bu makineyi Hyundai Assan, İzmit’teki fabrikasında, Doğuş Otomotiv ise Kurtköy’deki dev fiktif alanında kullanıyor.
Honda Türkiye Gebze’de özel tente kurdu.
Bu makineyi verdiği rahatsızlıktan dolayı tercih etmeyen firmalar ise çözümü fiktif alana kurduğu ağlarda buldu. Honda Türkiye, 2015 yılında Gebze’deki fabrikasının tüm stok alana 750 bin dolar yatırımla özel tente (hail net) kuruldu. Dolu mevsimi gelince açılan, kışa girerken kapanan bu sistem stoktaki binlerce aracı doludan korumak için en iyi çözüm olarak gösteriliyor. Honda Türkiye gibi, Tofaş’ta Bursa’daki fabrikasında aynı yöntemi seçmiş. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, stokların depolandığı fiktif alanda dolu ağlarının olduğunu belirtti.
Tofaş, Bursa fabrikasında doluya karşı ağ sistemi kurdu.
‘DOLU TOPU’NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
YENİGÜN: HİÇBİRİ KESİN ÇÖZÜM DEĞİL
FORD Otosan ise Gölcük ve Yeniköy fabrikasında her iki yöntemi de tercih etmemiş. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, stok alanındaki araçları mümkün olduğunca kapalı alanlarda yani fabrikanın içinde muhafaza ettiklerini belirterek, “Tabii ki tüm stokları koruyacak kapalı alan yok. Mümkün olduğu kadar koruyoruz. Biz diğer yöntemleri değerlendir-diğimizde hiç birinin kesin çözüm olmadığını gördük. Depolama alanımız ağ çekmek için de biraz büyük” dedi.
TOYOTA: 2 SEBEPLE ÖNLEM ALMADIK
JAPON Toyota’nın Sakarya fabrikasından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar belirtildi: “Doluya karşı iki sebeple önlem almadık. Birincisi zaten minimum stok anlayışımız nedeniyle fazla sayıda araç stokta bulundurmuyoruz. İkincisi bulunduğumuz alan lokasyon açısından bugüne kadar hiç dolu almamış, dolayısıyla bu da bir diğer faktör.”
FİLOCULAR SAKLADI
Türkiye’de büyük filo kiralama şirketleri de çözümü özellikle değerli araçları gizlemekte buldu. En büyük filo kiralama şirketlerinden Intercity, İstanbul Park’taki fiktif alanda yer alan araçlarının bir kısmını yarış pistindeki kapalı alanlara çekti. Yine aynı şekilde birçok kiralama şirketi ve galeri de doludan korunmak için araçların üzerini naylonlarla kapladı.
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