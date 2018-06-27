Doluya ‘toplu’ çözüm

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDoluya ‘toplu’ çözüm
GeriEkonomi Doluya ‘toplu’ çözüm
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
27.06.2018 - 22:13, Son Güncelleme:

Doluya ‘toplu’ çözüm

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Doluya ‘toplu’ çözüm

Son yıllarda dolu yağışının verdiği zararlardan kurtulmak için otomotiv firmaları sıfır araçları depoladığı açık fiktif alanlarda farklı çözümler geliştirdi. Bazı fabrikalar ve büyük distribütörler ‘dolu topu’ (hail cannon) makinesini kullanmaya başlarken, bazıları ise dev ağlar (hail net) gerdi. ‘dolu topu’ 4 saniyede bir 120 desibel gücünde ultrasonik ses dalgalarının yarattığı patlamalarla havada doluyu engelliyor.

MARMARA Bölgesi’nde her yıl kendini gösteren dolu yağışları en çok araçlara zarar veriyor. 2014 yılında stoklarda yer alan 20 binden fazla sıfır otomobilin, geçtiğimiz yılda 150 binin üzerinde aracın ciddi hasar görmesi sonrası halk çözümü araçların üzerine serdiği halı, battaniye ve örtülerle bulurken, büyük otomotiv şirketleri ise doluya karşı maliyeti yüksek çözümler buldu. Bazı otomobil fabrikaları ve büyük distribütörler dünyada ağırlıklı olarak tarım alanında kullanılan ‘dolu topu’ (hail cannon) kullanmaya başlarken, bazıları ise fabrikaların stokların depolandığı fiktif alanların üzerine dev ağlar (hail net) gerdi. ‘dolu topu’ makinelerinin fiyatı 100 bin dolardan başlarken, fiktif alanlara açılıp kapanabilen ağ çekilmesinin maliyeti ise 750 bin doları buluyor.

120 DESİBEL GÜÇ
100 yılı aşkın bir süredir dünyada özellikle tarım alanlarında son yıllarda ise dev otopark ve fiktif alanlarında kullanılan ‘dolu topu’ makinesi 4 saniyede bir 120 desibel gücünde ultrasonik ses dalgalarının yarattığı  patlamalarla havada doluyu engelliyor. Sensörler ve meteorolojiden alınan bilgilerle açılan sistem 1 kilometre kare alandaki araçların doludan etkilenmesini engelliyor.  Ses patlamalarının yarattığı etki buluttaki fazı değiştirdiği için dolu yerine yağmur yağmasını sağlıyor. Etki oranı yüzde 85 ile 95 arasında olan 6 metre büyüklüğündeki makinenin tek sorunu patlamaların yarattığı yüksek ses nedeniyle çevrede yaşanları rahatsız etmesi. Yetkililer bunun dışında makinenin çevreye zararı olmadığını belirtiyor. Türkiye’de şu an bu makineyi Hyundai Assan, İzmit’teki fabrikasında, Doğuş Otomotiv ise Kurtköy’deki dev fiktif alanında kullanıyor.

Doluya ‘toplu’ çözüm
Honda Türkiye Gebze’de özel tente kurdu.

Bu makineyi verdiği rahatsızlıktan dolayı tercih etmeyen firmalar ise çözümü fiktif alana kurduğu ağlarda buldu. Honda Türkiye, 2015 yılında Gebze’deki fabrikasının tüm stok alana 750 bin dolar yatırımla özel tente (hail net) kuruldu.  Dolu mevsimi gelince açılan, kışa girerken kapanan bu sistem  stoktaki binlerce aracı doludan korumak için en iyi çözüm olarak gösteriliyor. Honda Türkiye gibi, Tofaş’ta Bursa’daki fabrikasında aynı yöntemi seçmiş. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, stokların depolandığı fiktif alanda dolu ağlarının olduğunu belirtti.

Doluya ‘toplu’ çözüm
Tofaş, Bursa fabrikasında doluya karşı ağ sistemi kurdu.

‘DOLU TOPU’NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Doluya ‘toplu’ çözüm

YENİGÜN: HİÇBİRİ KESİN ÇÖZÜM DEĞİL
FORD Otosan ise Gölcük ve Yeniköy fabrikasında her iki yöntemi de tercih etmemiş. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, stok alanındaki araçları mümkün olduğunca kapalı alanlarda yani fabrikanın içinde muhafaza ettiklerini belirterek, “Tabii ki tüm stokları koruyacak kapalı alan yok. Mümkün olduğu kadar koruyoruz. Biz diğer yöntemleri değerlendir-diğimizde hiç birinin kesin çözüm olmadığını gördük. Depolama alanımız ağ çekmek için de biraz büyük” dedi.

TOYOTA: 2 SEBEPLE ÖNLEM ALMADIK
JAPON Toyota’nın Sakarya fabrikasından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar belirtildi: “Doluya karşı iki sebeple önlem almadık. Birincisi zaten minimum stok anlayışımız nedeniyle fazla sayıda araç stokta bulundurmuyoruz. İkincisi bulunduğumuz alan lokasyon açısından bugüne kadar hiç dolu almamış, dolayısıyla bu da bir diğer faktör.”

Doluya ‘toplu’ çözüm

FİLOCULAR SAKLADI
Türkiye’de büyük filo kiralama şirketleri de çözümü özellikle değerli araçları gizlemekte buldu. En büyük filo kiralama şirketlerinden Intercity, İstanbul Park’taki fiktif alanda yer alan araçlarının bir kısmını yarış pistindeki kapalı alanlara çekti. Yine aynı şekilde birçok kiralama şirketi ve galeri de doludan korunmak için araçların üzerini naylonlarla kapladı.

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Miami, Türk çeliği istiyor

Turizmde bir şoku daha kaldıramayız

İhracata yeni bir hikaye gerek

ATO Başkanı: Yerli ve milli ekonomi zamanı