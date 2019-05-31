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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
31.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Doluluk yüzde 95'e ulaştı! Termal turizm isteyenler orayı seçti

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Doluluk yüzde 95'e ulaştı! Termal turizm isteyenler orayı seçti

Ramazan Bayramı tatilini doğayla iç içe ve şifalı sulardan faydalanarak geçirmek isteyenlerin tercihi Bolu oldu. Günler öncesinde yapılan rezervasyonlarla otellerin doluluk oranları yüzde 95’lere ulaştı. 

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan yüzde 65’i ormanlarla kaplı Bolu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde büyük şehirlerin stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Özellikle son yıllarda termal ve sağlık turizminde ön plana çıkan Abant Gölü, Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gibi turizm alanlarında yüz binlerce tatilciyi ağırlayan Bolu, bayram tatili boyunca da uğrak yerlerinden birisi olacak. Kent merkezinde ve yakın bölgelerinde yer alan termal tesisler nedeniyle Türkiye’nin her yerinden turist ağırlayan Bolu, bayram tatili boyunca da özellikle termal tesislerde dinlenmek isteyen tatilciler tarafından tercih edilen ilk yer oluyor.

“TERMAL TURİZME İLGİ YÜKSEK”

Bolu’nun Karacasu beldesinde kurulan Narven Termal Kasaba’nın Genel Müdürü Serdar Yıldız, termal tesislere gelen vatandaşları şifalı sulardan faydalandırarak ve motive ederek tekrar iş hayatlarına geri gönderdiklerini belirterek, “Termal turizme ilgi oldukça yüksek. Özellikle bayram tatilinin 9 gün olması bize çok ciddi avantaj sağladı. Termal turizm hem doğa içerisinde temiz havada hem de şifalı sulardan yararlanarak tatilinizi geçirebileceğiniz, ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir yer. Herkesin bildiği Yedigöller, Gölcük ve Abant’ı da eklediğinizde Bolu bulunmaz bir cennet. Ankara ve İstanbul gibi büyük metropollere yakınlığını da gözönüne aldığınızda çok ciddi bir talep ortaya çıkıyor. Şu an yüzde 95’in üzerinde dolulukla karşı karşıyayız. İnsanlar Bolu’ya geldiklerinde çok uzun yol gitmeden aileleriyle güzel vakit geçirebiliyorlar, şifalı sulardan yararlanarak sağlıklarını yenileyebiliyorlar ve motive olarak iş hayatlarına insanları geri göndereceğiz” dedi.

“GELECEKTE TERMALİN DAHA ÇOK TERCİH EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Batı Karadeniz Otelciler Birliği Başkanı Halit Ergül ise, Bolu’daki otellerin doluluk oranlarının çok iyi olduğunu ifade ederek, “Bayram tatilinde tatilcilerin Bolu’ya olan ilgisi oldukça iyi. Batı Karadeniz Otelciler Birliği Başkanı olarak değerlendirdiğimde otellerin doluluk oranı gayet iyi. Ama bu 9 günlük tatilin başından sonuna kadar doluluk değil. 4-5 boyunca dolu dolu bayram geçireceğiz. Geri kalan bölümleri tam dolu olmayacak. Bu beklediğimiz birşey. 9 günlük uzun tatillerde insanlar genelde güneyi tercih ederler. Her şeye rağmen çok çok iyi bir tatil. Termal suyumuz çok iyi. 45 derece sıcaklıkta su katmadan ya da ısıtma yapmadan kullanılabilen bir su. Termal otel olarak bir tane 4 yıldızlı otelimiz var, küçük pansiyon türünde tesislerimiz var, yatırımda olan tesisimiz ve yapacak olanlar var. Gelecekte termalin daha çok tercih edileceği yer olacağını düşünüyorum. Çünkü ulaşım açısından 35 milyonluk insan kitlesinin yaşadığı yerlerin ortasında, ulaşımı da rahat bir bölgede olduğumuz için büyük avantaj” şeklinde konuştu.

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