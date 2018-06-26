Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi
GeriEkonomi Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Mustafa Biçer  İSTANBUL (İHA) -Fotoğraflar: Burak COŞAN/Hurriyet
26.06.2018 - 14:30, Son Güncelleme:

Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbul’da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Olası dolu yağışında araçların hasar görmemesi için Avcılarımız'da bulunan bütün kapalı semt pazarlarımız otopark olarak kullanımınıza sunulmuştur" denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada ise saat 17.00-22:00 arası için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu arada Meteoroloji radarına yansıyan görüntülere göre yağmur İstanbul'a bir kaç yönden yaklaşıyor

METEOROLOJİ’DEN gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullu’lar İspark ve AVM’lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye’de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı’na 350 den fazla araç girişi yapıldı. İspark görevlileri vatandaşlar mağdur olmaması için otoparka fazladan araç almalarının yanı sıra ek bir ücret talep etmediler.

Dolu uyarısı sonrası İstanbulda kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Aracını kapalı otoparka park eden Sedat Yamakoğlu: “Dolu yüzünden aracımı kapalı otoparka getirdim. Ben sabah geldiğim için yer bulabildim” dedi.

Dolu uyarısı sonrası İstanbulda kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Fotoğraflar: Burak COŞAN/HÜRRİYET
AVM otoparkına girmeye çalışan Burak Demir ise: “Doludan kaçmaya çalışıyoruz. Bir saate yakındır buradayım. Buraya Atakent’ten geldim” şeklinde konuştu.
Dolu uyarısı sonrası İstanbulda kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi

SAAT 17:00'DEN SONRA...

Meteoroloji'den son yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; bugün 17:00-22:00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Dolu uyarısı sonrası İstanbulda kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi


İstanbul için son dakika tahmini geldi, Valilik uyardı O saatlere dikkat...
İstanbul için son dakika tahmini geldi, Valilik uyardı! O saatlere dikkat...

 

Dolu uyarısı sonrası İstanbulda kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi


  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiyenin en büyük lojistik merkezlerinden biri Samsun'da

Antalya’da sanayiciden ’uzlaşı’ çağrısı

Almanya'nın kamu borcu azaldı

Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi