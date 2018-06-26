Dolu uyarısı sonrası İstanbul'da kapalı otoparklar doldu taştı; Meteoroloji İstanbul için saat verdi
Kuvvetli yağmur ve dolu yağış uyarılarının ardından İstanbul’da kapalı otoparklarda yer kalmadı. Araçlarının doludan etkilenmesini önlemek isteyen vatandaşlar kapalı otoparklara akın etti. Avcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, "Olası dolu yağışında araçların hasar görmemesi için Avcılarımız'da bulunan bütün kapalı semt pazarlarımız otopark olarak kullanımınıza sunulmuştur" denildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada ise saat 17.00-22:00 arası için de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Bu arada Meteoroloji radarına yansıyan görüntülere göre yağmur İstanbul'a bir kaç yönden yaklaşıyor
METEOROLOJİ’DEN gelen dolu yağışı ve aşırı yağmur uyarılarının ardından İstanbullu’lar İspark ve AVM’lere hücum etti. Dolu yağışıyla araçlarının zarar görmemesi için kapalı otoparklara giden araç sürücüleri metrelerce kuyruk oluşturdu. Ümraniye’de 240 kapasitesi bulunan Haldun Alagaş İspark Katlı Otoparkı’na 350 den fazla araç girişi yapıldı. İspark görevlileri vatandaşlar mağdur olmaması için otoparka fazladan araç almalarının yanı sıra ek bir ücret talep etmediler.
Aracını kapalı otoparka park eden Sedat Yamakoğlu: “Dolu yüzünden aracımı kapalı otoparka getirdim. Ben sabah geldiğim için yer bulabildim” dedi.
Fotoğraflar: Burak COŞAN/HÜRRİYET
AVM otoparkına girmeye çalışan Burak Demir ise: “Doludan kaçmaya çalışıyoruz. Bir saate yakındır buradayım. Buraya Atakent’ten geldim” şeklinde konuştu.
SAAT 17:00'DEN SONRA...
Meteoroloji'den son yapılan açıklamada ise şöyle denildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların; bugün 17:00-22:00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kg/m2.) olacağı tahmin edildiğinden su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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