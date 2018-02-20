Dolgu sahası üzerine inşa edilmişti! Karar verildi...

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize'de denizin doldurulmasıyla elde edilen ve riskli olduğu saptanan alanla ilgili, "Yaklaşık 2 bin 700 konut ve 1500 iş yerinin bulunduğu, riskli olarak tanımlanan 170 dönümlük alan incelendi. Hangi adımlar atılacağı konusunda bir yol haritası belirlendi." dedi.







Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı Ekrem Orhon zamanında dolgu çalışmalarıyla bölgeye kazandırılan alanın, daha sonra imara açılarak konut için kullanıldığını belirterek, "Yıllar geçtikçe, zamanın teknolojisinin ortaya koyduğu bazı sıkıntılı durumlara yönelik bilgiler elde edildi ve çalışmalar yapıldı. Ortaya konan bazı riskli binalar söz konusu oldu. Son zamanlarda daha çok dikkat çekmeye başladı." diye konuştu.

Bu gelişmeler üzerine Rize'deki bütün paydaşlarla Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ettiklerini dile getirten Kasap, şöyle devam etti:

"Bu konuyu kendisiyle görüştük. Görüşmede verilen bilgiler doğrultusunda Bakanımız konuyu yerinde incelemek üzere Rize'ye geldi. Yaklaşık 2 bin 700 konut ve 1500 iş yerinin bulunduğu, riskli olarak tanımlanan 170 dönümlük alan incelendi. Hangi adımlar atılacağı konusunda bir yol haritası belirlendi. Projenin ortaya koyduğu çözüm yoluyla ilgili alanın, kentsel dönüşüm içerisine alınarak çözüm getirilmesi hedefleniyor."

Adım adım ilerleneceğini kaydeden Kasap, şunları söyledi:

"Bugünden yarına çözüm getirilecek bir konu değil. Hangi adımların atılacağını içeren bir çalışma ortaya koyacağız. Halk sahipleriyle yapılacak toplantılar neticesinde, nasıl bir uygulamanın ortaya konulacağı ve daha sonra yıkılacak olan bölgenin, şehrin genel yapısı içerisinde nasıl bir şekil alacağı konusunda kararlar verilecek."



