Dolce&Gabbana'nın Çin reklamı tepki çekti
İtalyan moda devi Dolce&Gabbana, Çin için hazırladığı sosyal medya kampanyası "ırkçı ve cinsiyetçi" bulununca Şanghay'daki defilesini iptal etmek zorunda kaldı ve Çin'de internetten satış yapan bazı sitelerden çıkarıldı.
DOLCE&GABBANA, Çin'e özel bir reklam kampanyası hazırlayarak sosyal medya sitesi Weibo'da 3 video yayımladı. Videolarda Çinli bir kadın, yemek çubuklarıyla İtalyan yemekleri pizza, spagetti ve bir Sicilya tatlısı olan cannolo yemeye çalışırken görülüyor.
Bu sırada bir erkek sesi de alaycı tavsiyeler veriyor ve çift anlamlı bulunan yorumlar yapıyor.
Örneğin cannolo'yu çubuklarla yemeye çalışan kadına dış ses, "Çok mu büyük?" gibi sorular soruyor.
Video serisi sosyal medyada "aleni oryantalizm", "aptalca ve kültürel açıdan duyarsız", "ırkçı", "tepeden bakmacı, nahoş ve cinsiyetçi" gibi ifadelerle eleştirildi.
Reklam filmlerinin tepki çekmesinin ardından, Dolce&Gabbana'dan Stefano Gabbana'ya ait olduğu iddiasıyla Çin'i aşağılayan bir yorum da sosyal medyada paylaşıldı.
Dolce&Gabbana tepkileri sonrası yaptığı açıklamada üzüntülerini dile getirdi. Açıklamada, "Çin'e ve Çin halkına karşı yalnızca saygı duyuyoruz" denildi.
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