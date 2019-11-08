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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU
08.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Dolaylı vergi payı yüzde 40’a düştü

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Dolaylı vergi payı yüzde 40’a düştü

Ocak-Eylül 2019 döneminde 590.4 milyar lira vergi tahsilatı yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tükiye’de dolaylı vergilerin OECD’nin henüz açıklamayan verisine göre yüzde 40’a düştüğünü söyledi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, OECD’nin henüz açıklanma-mış son çalışmasına göre Tükiye’de dolaylı vergilerin yüzde 40’a düştüğünü belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün bütçenin genel sunumu sırasında vekillerin sorularını yanıtlayan Oktay, alkollü içkiler ve sigaradan gelen vergi gelirlerine de değindi. Ocak-Eylül 2019 döneminde ret ve iadeler dahil 590.4 milyar lira vergi tahsilatı yapıldığını anlatan Oktay, alkollü içkilerden yapılan tahsilatın 10.7 milyar lira, tütün mamullerinden yapılan tahsilatın 38.9 milyar lira olduğunu söyledi. Oktay, bu tutarların toplam tahsilat içindeki payının alkollü içeceklerde yüzde 1.8, tütün mamüllerinde yüzde 6.6 olduğunu aktardı.

KAZANCA GÖRE VERGİ

Dolaylı vergilerle ilgili eleştirileri de yanıtlayan Oktay, OECD tanımlamasına göre, 2002’de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının yüzde 46.9 olduğunu, son açıklanan 2017 verilerine göre ise bu oranın yüzde 43.4’e düştüğünü söyledi. Oktay, “OECD tarafından henüz açıklanmamakla birlikte 2018 Türkiye vergi gelirleri içinde dolaylı vergi gelirlerinin payı yüzde 40.5 olarak gerçekleşti. Yani dolaylı vergilerin toplam içindeki payı düşmeye devam etmektedir” bilgisini verdi. Gelir vergisi tarifesine eklenen yeni dilimle de 500 bin lira ve daha çok gelir elde edenlerin yüzde 40 vergilendirileceğini kaydeden Oktay, “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi tahsil edeceğiz” dedi.

Sanayi üretim endeksi ve büyümeye de değinen Oktay şöyle konuştu: “Sanayi endeksi büyümenin öncü göstergelerinden biri. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık değişim oranlarına bakıldığında son 8 ayın 5 ayında bir önceki aya göre artış göstermiştir. Baz etkisiyle birlikte ekonomide çok büyük bir aksaklık yaşanmaması şartıyla eylül ayından itibaren de takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişimlerde artış bekleniyor.”

HAVALİMANINDA YAPILANDIRMA TALEBİ YOK

İSTANBUL Havalimanı’nı yapan firmaların borç yapılandırması talep edip etmediğini yönündeki soruya Fuat Oktay şu yanıtı verdi: “Yap-işlet-devret modeliyle ihale edildi. İhaleyi 5 şirketin oluşturduğu konsorsiyum kazandı. Bankalara olan kredilerin geri ödenmesi planlandığı şekliyle yapılmakta olup mevcut borcun yapılandırılması söz konusu değildir.”

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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