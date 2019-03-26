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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
26.03.2019 - 21:46, Son Güncelleme:

Doların düşüşü hızlandı

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Doların düşüşü hızlandı

Cuma günü gece saatlerinde 5.84 seviyelerine kadar çıkan dolar Merkez Bankası tarafından peş peşe atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,38'e kadar geriledi. Gevşemeye başlayan dolarda fiyat düşmeye devam ediyor.

MERKEZ Bankası’nın dün attığı adımlarla dolar, Türk Lirası karşısında düşüşünü bugün de sürdürdü. Geçtiğimiz hafta 5.85 TL seviyesine kadar yükselen dolar bugün 5.38'e TL’ye kadar geriledi. Dolar TL karşısında gün içerisinde 5.38 TL’yi gördü. Geçtiğimiz hafta kurlarda görülen ani yükseliş sonrasında, Merkez Bankası’ndan 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süre ara verildiği duyurusu gelmiş, ardından da “Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar fiyat istikrarını desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edecek” açıklaması yapılmıştı. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’da döviz rezervleriyle ilgili sıra dışı bir durum olmadığını duyurmuştu. Merkez Bankası’nın adımlarının yanı sıra BDDK ve SPK da dövizdeki manipülatif işlemlerle ilgili inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

KARA PAZARTESİ OLACAKTI

Bu arada süreci yakından takip ettiği belirtilen bir bankacı kurlardaki hareketin arka planını şöyle anlatmıştı: “Bir kara pazartesi yaşatılmak istendi, ama Merkez Bankası hamlesi ile engellendi. Cuma günü yaşanan kur atağından sonra pazartesi günü piyasaların kısmen sakinleşmiş olmasında, Merkez Bankası’nın açıklamaları ve alınan diğer aksiyonlar etkili oldu. Uluslararası bankaların başını çektiği bazı bankalar TL’ye karşı pozisyon aldı. Cuma günü başlayan yükseliş, TL satışları ile çok daha ileri taşınacaktı.

Merkez Bankası yaşanan atak sonrasında para politikasını daha da sıkılaştırarak piyasaya fonlama sağladığı 1 haftalık Açık Piyasa İşlem ihalelerini durdurduğunu açıklamıştı. Bu hamle ile TL satışının maliyeti yükseldi. Swap yoluyla TL borçlanma faiz oranları yüzde 95 seviyelerine yükseldi. Bunda TL’ye karşı döviz satın alıyor olmaları ve TL’sini dövizi satan bankalara ödemek zorunda olmaları da etkili oldu. Yabancı bankaların özellikle döviz alımları karşılığında TL ödemelerinde zorlandığı hatta bazı büyük bankaların temerrüde düştüğü konuşuluyor.

Bu hamle sonrası birkaç milyar TL açık ve çok büyük bir maliyeti karşılamak zorunda kaldılar. TL’ye karşı bu pozisyonu almanın maliyetini üstlenmeleri gerekecek. TL satarak döviz alımı yönündeki bu talebi sürdüremezler. Buna rağmen bu pozisyonda dururlarsa, Türkiye ile ilişkilerini riske atarlar. Yaptırımlarla da karşı karşıya kalabilirler.”Cuma günü gece saatlerinde 5.84 seviyelerine kadar çıkan dolar Merkez Bankası tarafından peş peşe atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçerek 5,38'e kadar geriledi. Gevşemeye başlayan dolarda fiyat düşmeye devam ediyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (26.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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