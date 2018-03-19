Doların 4 TL ile imtihanı

GLOBAL piyasalar ve Türkiye, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) yeni başkanı Jerome Powell’in ilk toplantısı öncesinde tedirgin ve meraklı. Fed’in beklenen 0.25 puanlık faiz artışı kararı ve daha da önemlisi sonrasında Powell’in vereceği mesajlar son dönemlerde olmadığı kadar piyasaların gündemini meşgul ediyor. Küresel piyasalarda bu yüzden temkinli ve tedirgin bir seyir var. Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 1’i aştı. Türkiye piyasaları da bu endişeden nasibini aldı ancak biraz diğer ülkelere göre daha büyük kayıpla. Dolar dün 3.9527 liraya kadar yükseldi ve 30 Kasım 2017 sonrası en yüksek seviye. Geçen haftadan beri rekorlara doymayan Euro da 4.8690 lira ile tarihi zirvesini yeniledi. Borsa İstanbul’da kayıp bankalar öncülüğünde gün boyu sürdü. Bankalar endeksi yüzde 2.5’e varan düşüşler yaşadı. Gün içinde tüm bu olup bitenler, Türkiye’nin makro ekonomik verileri, jeopolitik riski ve siyasi gündemiyle ilişkili. Fed ana resmi belirlese de Türk piyasalarının diğer ülkelerden daha fazla kayıp yaşaması bu gündemlerin etkisinden kaynaklanıyor.

FED SONRASI KRİTİK

Haftanın ilk gününde bankalararası piyasada dolarda son işlemler 3.9440 liradan, Euro’da ise 4.8590 liradan yapıldı. Borsa İstanbul ilk işlem gününü yüzde 1.51 kayıpla 115 bin 450 puandan tamamladı. Analistler, şu dönem doların 3.85-3.87 lira altına düşmesini beklemiyor. Yükseliş için önemli nokta ise 3.95-3.96 seviyeleri. 4 lira seviyeleri yeniden tartışılmaya başlandı. Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, Fed’in yarınki toplantısında şahin bir tutum sergilemesi durumunda doların 4 lira ve üzerini denemesini artık sürpriz olmayacağını belirterek “Bununla birlikte Avrupa Birliği ve İngiltere arasında ‘Brexit’ konusunda anlaşmaya varılması sonucu Türk Lirası’nın Euro ve sterlin karşısında da düşüşünün sürmesini bekliyoruz. Euro’da 5 liraya doğru, sterlinde ise 5.80 liraya doğru hamle görebiliriz” dedi.

BORSA DİRAYETLİ

Köksal, şöyle konuştu: “Borsa İstanbul’da yabancıların şubattaki 90 milyon dolar, ardından martın ilk iki haftasında 118.5 milyon dolar daha hisse satmalarına henüz algı bozuldu diyebilmemiz için erken. BİST’in diğer borsalara göre dirayetli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Fed sonrası BIST’te giriş göremezsek o vakit algının bozulmaya başladığından söz edebiliriz. Kurun ateşini düşürecek bir gelişme olmaz ise BIST 100’de kısa sürede 112-113 bine doğru geri çekilme olabileceğini düşünüyoruz.”

RAHATLAMA EN ERKEN NİSAN SONU

A1 Capital Araştırma Uzmanı Vahap Taştan da, yıl başından buyana doların Türk Lirası karşısında yüzde 4.1 değer kazanırken, Güney Afrika Randı karşısında yüzde 2.42, Meksika Pesosu karşısında yüzde 4.5, Brezilya Reali karşısında yüzde 0.8 değer kaybettiğini belirterek “Bu göstergelerden de anlaşılacağı üzere TL özelinde artan bir risk algısı var. Borsa İstanbul’da ise küresel risk iştahının düşük olması ve Türkiye’de yükselen tahvil faizleri ve kur, borsa üzerinde baskı yarattığını görüyoruz. Şimdilik 3.85 - 3.87 lira bandı altına bir hareket beklentisi içerisinde değiliz. Piyasa takvimi nisan ortasına kadar yoğun. Bir rahatlama olacaksa tahminimiz nisan sonlarını bulabilir” dedi.