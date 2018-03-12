Doları olanlar dikkat ! Güne böyle başladı

Fed'in gelecek haftaki toplantısında bu yıl üç adet olan faiz artırım tahminini dörde yükselteceği beklentisini hafifleten ABD verileri sonrası yönünü sınırlı aşağı çeviren dolar/TL, 3,80 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Dolar kuru yeni haftaya 3.8078/3.8121 seviyesinde başlarken, saat 09.38 itibarıyla 3.8117 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL aynı dakikalarda 4.6972 seviyelerinde...

Euro/dolar 1.2318 seviyesinde hareket ederken, dolar endeksi yüzde 0,33 oranında değer kaybıyla 89,88 seviyesindeydi.

Bugün dış piyasada takip edilecek bir veri gündemi bulunmazken iç piyasada Ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek.

HAREKETLİ BİR HAFTA GEÇTİ

Piyasalarda geçen hafta veri akışının oldukça yoğundu. Hafta başında Şubat ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde açıklanırken, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin altında olan kredi notunu bir kademe daha düşürdü. Bu gelişmeler dolar/TL'de dalgalanmaya, tahvil faizlerin de ise yükselişe neden oldu.

Yurtdışında ise ABD'de ticaret savaşlarına yönelik endişeler, Kuzey ve Güney Kore'nin 10 yıldan uzun bir sürenin ardından tekrar görüşecek olması ve ABD ile Kuzey Kore liderlerinin Mayıs ayında görüşme ihtimali küresel olarak piyasaları dalgalandırdı.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Hafta başında açıklanan enflasyon verisinin ardından tahvil faizlerinde başlayan ve PPK kararı sonrası devam eden yükseliş dün Moody's kararı ile de sürerken, 10 yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta 45 baz puan yükseliş kaydetti.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.34, valörde saat 1717'de son işlemde yüzde 12.37 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde bileşik faiz ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.53 seviyesindeydi.