Doları olanlar dikkat! Güne böyle başladı

ABD faizlerinin öngörülenden daha fazla yükseleceği endişeleri ve jeopolitik gelişmelerle 3.80 TL civarında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL'de iç ve dış yoğun veri gündemi takip edilecek.

Dolar kuru, güne 3.8035/3.8045 seviyesinde başlarken; saat 09.22 itibarıyla 3.8063 seviyesinde hareket etti. Euro/TL aynı dakikalarda 4.6444 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar 1.2192 seviyesindeydi.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

İç piyasada bugün Şubat ayına ilişkin öncü ihracat ve öncü İstanbul enflasyonu verisi ile İmalat PMI takip edilecek.

Dış piyasalarda ise TSİ 11.55'te Şubat ayı Almanya imalat PMI, saat 12.00'de Euro bölgesi imalat PMI, 13.00'te Euro bölgesi işsizlik takip edilecek.

ABD'de ise TSİ 16.30'da Ocak ayı kişisel gelirler, kişisel harcamalar, çekirdek PCE ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları TSİ 17.45'te imalat PMI, 18.00'de ise ISM imalat endeksi açıklanacak.

Bankacılar bugün açıklanacak en önemlisi verinin TSİ 16..30'daki ABD PCE olacağını, küresel piyasalarda da yön belirleyici olması beklenen bu verinin ABD'de bu yıl kaç faiz artırımı yapılabileceği açısından önemli olduğunu belirtiyorlar.

Fed Başkanı Powell'ın bugün Senato Bankacılık Komitesi önünde yapacağı konuşma da piyasalarda takip edilecek.

DOLAR ENDEKSİ 5 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Dolar endeksi Powell'ın ABD ekonomisine ilişkin iyimser açıklamalarının ardından Fed'in bu yıl dört faiz artırımı yapabileceği izlenimi uyandırmasıyla 90.746 ile beş haftanın zirvesine yükseldi. Piyasalar bu yıl üç faiz artırımı bekliyorlar.

Jeopolitik risklere paralel geçen hafta dalgalı bir seyir izledikten sonra bu haftada her iki yönlü dalgalanan dolar/TL Powell'ın açıklamalarıyla 14 Şubat'tan beri ilk kez 3.8167'ye yükselmişti.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.93, valörde son işlem yüzde 11.92 oldu. Gösterge iki yıllık tahvilde ise ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 13.12 valörde son işlem yüzde 13.03 oldu.