Dolardaki yükseliş ‘ceb’e nasıl yansıyacak

Dolar ve euro'nun TL karşısında art arda rekorlar kırması, ithalata bağlı sektörde endişeyi iyice artırdı. Posta’dan Murat Gülderen’in haberine göre, elektronikte stoklar erirken, yeni gelecek ürünlerde zam sinyalleri şimdiden verildi. Aynı şekilde yüzde 100'e yakın dışa bağlı olunan petrol ve doğalgaz fiyatlarında da dolar kuru kritik önem taşıyor. İnşaatta demir ve çelik de yine kurdan etkilenen sektörler.

10'larca sektör...

Kurlardaki artışa paralel olarak fiyatlar şimdilik yükselmese de uzmanlar bir sonraki ithalatta zam oranlarının görüleceğini belirtiyor. Elektronikte özellikle cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat, televizyon, otomotivde neredeyse tüm bileşenler bu gidişle kısa süre sonra zamlardan nasibini alacak. Ayrıca dışarıdan aldığımız kozmetik ve pek çok gıda ürünü de fiyat artışlarında kendini gösterecek.

İsmail Gülle: (Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı) Bu kurlara göre etiketlerin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Kısa zamandaki bu yükseliş orta vadede ihraç fiyatlarının da artmasına neden olacak. TL'yi istikrarlı bir konuma getirmek birinci görevimiz olmalı. Bu durum kur baskısını azaltacaktır.

Hükümetimiz geçen hafta nükleer enerji konusunda çok büyük bir yatırımın temelini attı. Faliyete geçtiğinde enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak.

Eneriyi ithal eden bir ülkeyiz. Yükselen kur, tüm enerji maliyetlerimize, hammaddeye ve girdi maiyetlerine etki ederek bir maliyet enflasyonuna yol açacaktır. Hükümetimizin de konuyu yakından takip ederek gerekli önlemleri alacağını düşünüyoruz.

Bülent Gürcan (Teknosa Genel Müdürü) Biz mevcut alımlarımızı TL cinsinden yaptığımız için kısa vadede kur artışlarının müşterilerimizi etkilememesine gayret ediyoruz. Şu anda ürün fiyatlarında bir artış yaşanmadı. Ancak döviz artışına paralel olarak, yeni ürünlerde kategori bazında minimum yüzde 5 seviyesinde bir artış öngörüyoruz. Bu artışın en fazla yansıyacağı kategoriler görüntü teknoloji ve telekom olabilir.

Hasan Vatan: (Vatan Bilgisayar Genel Müdürü) Düşük kurdan ithal edilen ürün stokları bittiğinde yeni cihaz fiyatları kura bağlı olarak artacak. Bu da tahminen her ithal ürün için yüzde 15 civarı olacak. Bizde halihazırda yüzde 75'lik ürün çeşidimizde eski kura göre satış yapıyoruz. Yani fırsatlarımız devam ediyor.

Yalçın Yıldırım (Casper Kurucu Ortağı) Döviz kuru şu an çok şişik. Bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Beklenen 3.83-90 aralığında. Bu dalgalanmalar Türkiye gibi büyük ülkeleri etkilemez. Ülkenin döviz kuruyla gündeme gelmesi mantıksız. Biz Casper olarak telefon ve tablette fiyatlarımızı 3.89'dan sabitledik.

Süleyman Ekşi (Süleyman Ekşi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı) Dövizdeki bu dalgalanma tabi ki inşaat sektörünün hammadesi olan demir fiyatlarda artışa sebep oldu. 2017 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 60 artan demir fiyatlarının tonu 1820 TL'den 2920 TL'ye yükseldi. Ancak dövizdeki artışın geçici olduğunu düşünüyorum. Süleyman Ekşi İnşaat olarak biz, bu artışı fiyatlarımıza yansıtmıyoruz. Yeni projelerimiz devam ediyor.