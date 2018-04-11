Dolardaki yükseliş ‘ceb’e nasıl yansıyacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDolardaki yükseliş ‘ceb’e nasıl yansıyacak
GeriEkonomi Dolardaki yükseliş ‘ceb’e nasıl yansıyacak
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
11.04.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

Dolardaki yükseliş ‘ceb’e nasıl yansıyacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolardaki yükseliş ‘ceb’e nasıl yansıyacak

Dolar kurunun dün 4.14'e dayanması başta elektronik olmak üzere, enerji, otomotiv gibi ithalat ağırlıklı sektörleri telaşa düşürdü. Stokların bitmesiyle yeni gelecek ürünlerde yüzde 5-15 arasında kalem kalem zam gelmesi bekleniyor

 

Dolar ve euro'nun TL karşısında art arda rekorlar kırması, ithalata bağlı sektörde endişeyi iyice artırdı. Posta’dan Murat Gülderen’in haberine göre, elektronikte stoklar erirken, yeni gelecek ürünlerde zam sinyalleri şimdiden verildi. Aynı şekilde yüzde 100'e yakın dışa bağlı olunan petrol ve doğalgaz fiyatlarında da dolar kuru kritik önem taşıyor. İnşaatta demir ve çelik de yine kurdan etkilenen sektörler. 

 10'larca sektör...

 Kurlardaki artışa paralel olarak fiyatlar şimdilik yükselmese de uzmanlar bir sonraki ithalatta zam oranlarının görüleceğini belirtiyor. Elektronikte özellikle cep telefonu, bilgisayar, akıllı saat, televizyon, otomotivde neredeyse tüm bileşenler bu gidişle kısa süre sonra zamlardan nasibini alacak. Ayrıca dışarıdan aldığımız kozmetik ve pek çok gıda ürünü de fiyat artışlarında kendini gösterecek.

 İsmail Gülle: (Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı) Bu kurlara göre etiketlerin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Kısa zamandaki bu yükseliş orta vadede ihraç fiyatlarının da artmasına neden olacak. TL'yi istikrarlı bir konuma getirmek birinci görevimiz olmalı. Bu durum kur baskısını azaltacaktır.

Hükümetimiz geçen hafta nükleer enerji konusunda çok büyük bir yatırımın temelini attı. Faliyete geçtiğinde enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak.

Eneriyi ithal eden bir ülkeyiz. Yükselen kur, tüm enerji maliyetlerimize, hammaddeye ve girdi maiyetlerine etki ederek bir maliyet enflasyonuna yol açacaktır. Hükümetimizin de konuyu yakından takip ederek gerekli önlemleri alacağını düşünüyoruz. 

 Bülent Gürcan (Teknosa Genel Müdürü) Biz mevcut alımlarımızı TL cinsinden yaptığımız için kısa vadede kur artışlarının müşterilerimizi etkilememesine gayret ediyoruz. Şu anda ürün fiyatlarında bir artış yaşanmadı. Ancak döviz artışına paralel olarak, yeni ürünlerde kategori bazında minimum yüzde 5 seviyesinde bir artış öngörüyoruz. Bu artışın en fazla yansıyacağı kategoriler görüntü teknoloji ve telekom olabilir.

Hasan Vatan: (Vatan Bilgisayar Genel Müdürü) Düşük kurdan ithal edilen ürün stokları bittiğinde yeni cihaz fiyatları kura bağlı olarak artacak. Bu da tahminen her ithal ürün için yüzde 15 civarı olacak. Bizde halihazırda yüzde 75'lik ürün çeşidimizde eski kura göre satış yapıyoruz. Yani fırsatlarımız devam ediyor. 

 Yalçın Yıldırım (Casper Kurucu Ortağı) Döviz kuru şu an çok şişik. Bunun geçici olduğunu düşünüyorum. Beklenen 3.83-90 aralığında. Bu dalgalanmalar Türkiye gibi büyük ülkeleri etkilemez. Ülkenin döviz kuruyla gündeme gelmesi mantıksız. Biz Casper olarak telefon ve tablette fiyatlarımızı 3.89'dan sabitledik. 

 Süleyman Ekşi (Süleyman Ekşi İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı) Dövizdeki bu dalgalanma tabi ki inşaat sektörünün hammadesi olan demir fiyatlarda artışa sebep oldu. 2017 yılı başından bu yana yaklaşık yüzde 60 artan demir fiyatlarının tonu 1820 TL'den 2920 TL'ye yükseldi. Ancak dövizdeki artışın geçici olduğunu düşünüyorum. Süleyman Ekşi İnşaat olarak biz, bu artışı fiyatlarımıza yansıtmıyoruz. Yeni projelerimiz devam ediyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Daha fazlasını isteyenler için İstanbul'da yeni yaşam tarzının yükselenleri…

Dolardaki yükseliş ‘ceb’e nasıl yansıyacak

Bakan Zeybekci'den flaş dolar açıklaması

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?