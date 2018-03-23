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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.03.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Dolardaki hareketlilik ile ilgili kritik açıklamalar

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Dolardaki hareketlilik ile ilgili kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, dövizdeki hareketliliğe ilişkin "Kurdaki hareket, Türkiye ekonomisinin makro temellerine uygunsuz, 3.85 üzerindeki çıkışlar spekülatif, burada köpükler oluşuyor" dedi.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Ertem şunları söyledi:

*Kurdaki hareket Türkiye ekonomisinin makro temellerine uygunsuz, 3.85 üzerindeki çıkışlar spekülatif, burada köpükler oluşuyor. Kısa zamanda siyasi konjönktürün biraz daha netleşmesiyle, (kurun) aşağı ineceğini düşünüyorum, bu oynaklık ortadan kalkacaktır.

*Böyle bir şey yok. Gece yarısı yapılan bir işlemde bir rakamı görmesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yok.

*Evet bir yükseliş var ama “4’e çıktı” diye bir algı oluşturmak çok yanlış.

*Gerçekte iyi niyetliyse ekonomi haberi yapan arkadaşlar böyle konuşmazlar

*Sığ piyasada hiç likiditenin olmadığı bir piyasada 4’ü de görür 5’i de görür.

*Piyasaya likidite geldiği zaman gerçek rakamlara oturur.

*Temel varsayımlarımı söyleyeyim, bir kere bu, Türkiye ekonomisinin makro temellerine uyumsuz bir hareket. İhracat yükselişine ve esasında cari dengenin temelini oluşturan dış ticarete baktığımızda enflasyon beklentilerine uygun bir hareket değil bu hareket.

*Bu çıkış, özellikle 3,85’lerin üzerindeki çıkışlar oldukça spekülatif çıkışlar ve burada ciddi köpükler oluşuyor. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten reel ekonomi oyuncularının bu seviyelerden talep etmemeleri gerekiyor.

*İkinci olarak, Türkiye ekonomisi bir dengelenme sürecinde. Dalgalı kur rejimi uyguluyoruz. Buna uygun olarak gerçekleşiyor bu olan biten.

*Cari açık konumuzda da önümüzdeki aylarda bu dengelenme sürecini daha net olarak göreceğiz.

*Bu oynaklıkların siyasi konjonktürün biraz daha netleşmesiyle piyasalar için daha görünür hale gelmesiyle birlikte aşağı ineceğini ben düşünüyorum.

*Dolayısıyla özetle kur konusunda burada ekonomi oyuncularının çok endişe edeceği bir durum yok. Piyasa kendi düzeltmesini yapar.

*Geçici oynaklıklara bakarak kalıcı kararlar almak konusunda ekonomi ve TCMB'yi zorlamak hatalı

*Tek haneli enflasyonu 2018'in ikinci yarısına doğru yakalamış olacağız

*Kurda görülen oynaklıklar piyasa dinamikleri içinde çözülür

*TCMB piyasayı yakından takip ediyor, gereken her şeyi yapmakta ve yapacaktır

 

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