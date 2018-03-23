Dolardaki hareketlilik ile ilgili kritik açıklamalar
Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, dövizdeki hareketliliğe ilişkin "Kurdaki hareket, Türkiye ekonomisinin makro temellerine uygunsuz, 3.85 üzerindeki çıkışlar spekülatif, burada köpükler oluşuyor" dedi.
TRT Haber canlı yayınında konuşan Ertem şunları söyledi:
*Kurdaki hareket Türkiye ekonomisinin makro temellerine uygunsuz, 3.85 üzerindeki çıkışlar spekülatif, burada köpükler oluşuyor. Kısa zamanda siyasi konjönktürün biraz daha netleşmesiyle, (kurun) aşağı ineceğini düşünüyorum, bu oynaklık ortadan kalkacaktır.
*Böyle bir şey yok. Gece yarısı yapılan bir işlemde bir rakamı görmesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yok.
*Evet bir yükseliş var ama “4’e çıktı” diye bir algı oluşturmak çok yanlış.
*Gerçekte iyi niyetliyse ekonomi haberi yapan arkadaşlar böyle konuşmazlar
*Sığ piyasada hiç likiditenin olmadığı bir piyasada 4’ü de görür 5’i de görür.
*Piyasaya likidite geldiği zaman gerçek rakamlara oturur.
*Temel varsayımlarımı söyleyeyim, bir kere bu, Türkiye ekonomisinin makro temellerine uyumsuz bir hareket. İhracat yükselişine ve esasında cari dengenin temelini oluşturan dış ticarete baktığımızda enflasyon beklentilerine uygun bir hareket değil bu hareket.
*Bu çıkış, özellikle 3,85’lerin üzerindeki çıkışlar oldukça spekülatif çıkışlar ve burada ciddi köpükler oluşuyor. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten reel ekonomi oyuncularının bu seviyelerden talep etmemeleri gerekiyor.
*İkinci olarak, Türkiye ekonomisi bir dengelenme sürecinde. Dalgalı kur rejimi uyguluyoruz. Buna uygun olarak gerçekleşiyor bu olan biten.
*Cari açık konumuzda da önümüzdeki aylarda bu dengelenme sürecini daha net olarak göreceğiz.
*Bu oynaklıkların siyasi konjonktürün biraz daha netleşmesiyle piyasalar için daha görünür hale gelmesiyle birlikte aşağı ineceğini ben düşünüyorum.
*Dolayısıyla özetle kur konusunda burada ekonomi oyuncularının çok endişe edeceği bir durum yok. Piyasa kendi düzeltmesini yapar.
*Geçici oynaklıklara bakarak kalıcı kararlar almak konusunda ekonomi ve TCMB'yi zorlamak hatalı
*Tek haneli enflasyonu 2018'in ikinci yarısına doğru yakalamış olacağız
*Kurda görülen oynaklıklar piyasa dinamikleri içinde çözülür
*TCMB piyasayı yakından takip ediyor, gereken her şeyi yapmakta ve yapacaktır
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