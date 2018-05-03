Dolarda yeni rekor: 4.2411 TL'yi gördü
Dolar kuru, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisiyle tarihi rekor kırdıktan sonra 4.19 TL seviyesinde dengelenirken; tekrar yükselişe geçerek rekor seviyesini yeniledi. Dolar kuru rekorunu 4.2411 TL'ye taşırken, Euro kuru 5.06 TL seviyesinde hareket etti. Piyasaların kapanışına doğru Dolar 4.22 seviyelerine geldi.
Dolar/TL, doların dünya genelinde değer kazanması, S&P'nin sürpriz bir şekilde Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası yeni tarihi rekorunu kırdı. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.2411 seviyesine taşırken, şu dakikalarda 4.2355 TL'de hareket ediyor. Gün içerisinde en yüksek 5.0758 TL'yi gören Euro/TL ise 5.0691 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi 0,14 değer kaybıyla 92.46 seviyesindeyken, Euro/dolar paritesi ise 1.1962 seviyelerinde...
DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?
Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Dolar dün günün ilk yarısında S&P kararına karşın 4,10 civarında seyretmeyi başardıysa da saat 13:00 sonrası güçlü bir yükselişe imza attı. Tahvil piyasasında pozisyon kapatan yabancıların alımları ile gerçekleşmiş olabilecek bu sıçrama dış iklimden de destek buldu" dedi.
Karayazıcı şöyle devam etti: "Bu sabah gerek manşet gerek bileşenleri itibarı ile yüksek bir gerçekleşmeye sahne olan nisan enflasyonu kurda yaşanan yükselişe katalist olarak yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Yılbaşını referans alırsak tamamlanan dört aylık perdede dolar hemen her gelişen ülkede primli. Ancak benzerimiz ülke grubunda doların değer artışı yüzde 4 iken sene başına göre ülkemizde yaşadığı yükseliş yüzde 10,7’ye ulaştı."
ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
TÜİK, nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre TÜFE aylık yüzde 1.87 artarken, yıllık enflasyon ise 10.85 oldu. Piyasa beklentisi TÜFE'nin nisan ayında yüzde 1.6 artması, yıl sonunda ise yüzde 10.15 olması yönündeydi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle