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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Şenay ZEREN/Bigpara
03.05.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

Dolarda yeni rekor: 4.2411 TL'yi gördü

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Dolarda yeni rekor: 4.2411 TL'yi gördü

Dolar kuru, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisiyle tarihi rekor kırdıktan sonra 4.19 TL seviyesinde dengelenirken; tekrar yükselişe geçerek rekor seviyesini yeniledi. Dolar kuru rekorunu 4.2411 TL'ye taşırken, Euro kuru 5.06 TL seviyesinde hareket etti. Piyasaların kapanışına doğru Dolar 4.22 seviyelerine geldi.

Dolar/TL, doların dünya genelinde değer kazanması, S&P'nin sürpriz bir şekilde Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası yeni tarihi rekorunu kırdı. Dolar/TL tarihi rekorunu 4.2411 seviyesine taşırken, şu dakikalarda 4.2355 TL'de hareket ediyor. Gün içerisinde en yüksek 5.0758 TL'yi gören Euro/TL ise 5.0691 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 0,14 değer kaybıyla 92.46 seviyesindeyken, Euro/dolar paritesi ise 1.1962 seviyelerinde...

DOLAR NEDEN YÜKSELDİ?
Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Dolar dün günün ilk yarısında S&P kararına karşın 4,10 civarında seyretmeyi başardıysa da saat 13:00 sonrası güçlü bir yükselişe imza attı. Tahvil piyasasında pozisyon kapatan yabancıların alımları ile gerçekleşmiş olabilecek bu sıçrama dış iklimden de destek buldu" dedi.

Karayazıcı şöyle devam etti: "Bu sabah gerek manşet gerek bileşenleri itibarı ile yüksek bir gerçekleşmeye sahne olan nisan enflasyonu kurda yaşanan yükselişe katalist olarak yeni bir rekoru beraberinde getirdi. Yılbaşını referans alırsak tamamlanan dört aylık perdede dolar hemen her gelişen ülkede primli. Ancak benzerimiz ülke grubunda doların değer artışı yüzde 4 iken sene başına göre ülkemizde yaşadığı yükseliş yüzde 10,7’ye ulaştı."

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
TÜİK, nisan ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre TÜFE aylık yüzde 1.87 artarken, yıllık enflasyon ise 10.85 oldu. Piyasa beklentisi TÜFE'nin nisan ayında yüzde 1.6 artması, yıl sonunda ise yüzde 10.15 olması yönündeydi.

Nisan ayı enflasyonu açıklandı; dolar sert yükseldi
Nisan ayı enflasyonu açıklandı; dolar sert yükseldi

 

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