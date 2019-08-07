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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
07.08.2019 - 09:30, Son Güncelleme:

Dolarda son durum

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Dolarda son durum

Dolar kuru, gün içerisinde 5.48 TL seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini görürken; Euro kuru ise en düşük 6.15 TL seviyesini gördü.

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.53 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.50 TL seviyesinin hemen altında başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.4848 TL seviyesini görürken, kur böylelikle 2 Nisan tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru, saat 10.18 itibarıyla 5.5033 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1533 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.1654 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.7030 TL seviyesinde hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 97.36 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1199 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.11 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR 5.30 LİRAYA GERİLEYEBİLİR

Gizmen Nalbantlı - Gedik Yatırım

"Doların bütün para birimleri karşısındaki değer kaybından TL’de olumlu etkilenmeye devam ediyor. Dün Merkez Bankası'nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin de kur üzerinde pozitif etki yarattığını gördük. 200 günlük ortalamalar 5.56-5.57 seviyelerinde ve bu bölgenin altında geçirdiğimiz 2'nci gündeyiz. 5.50 önemli bir destek. Önümüzdeki 2 gün 5.56-5.57 bölgesi altında kapanış olursa 5.30-5.40 aralığa doğru düşüş sürebilir. Haftayı 200 günlük ortalama üzerinde kapatırsak  tekrardan 5.60 bölgesine geri döneriz."

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