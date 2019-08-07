Dolarda son durum
Dolar kuru, gün içerisinde 5.48 TL seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini görürken; Euro kuru ise en düşük 6.15 TL seviyesini gördü.
Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.53 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne 5.50 TL seviyesinin hemen altında başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 5.4848 TL seviyesini görürken, kur böylelikle 2 Nisan tarihinden beri en düşük seviyeye geriledi. Dolar kuru, saat 10.18 itibarıyla 5.5033 TL seviyesinde işlem görürken, 6.1533 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru aynı dakikalarda 6.1654 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise şu dakikalarda 6.7030 TL seviyesinde hareket ediyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 97.36 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1199 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.53 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.11 seviyesinde bulunuyor.
DOLAR 5.30 LİRAYA GERİLEYEBİLİR
Gizmen Nalbantlı - Gedik Yatırım
"Doların bütün para birimleri karşısındaki değer kaybından TL’de olumlu etkilenmeye devam ediyor. Dün Merkez Bankası'nın swaplar üzerinde yaptığı hamlelerin de kur üzerinde pozitif etki yarattığını gördük. 200 günlük ortalamalar 5.56-5.57 seviyelerinde ve bu bölgenin altında geçirdiğimiz 2'nci gündeyiz. 5.50 önemli bir destek. Önümüzdeki 2 gün 5.56-5.57 bölgesi altında kapanış olursa 5.30-5.40 aralığa doğru düşüş sürebilir. Haftayı 200 günlük ortalama üzerinde kapatırsak tekrardan 5.60 bölgesine geri döneriz."
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