Dolarda son durum
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'un Türkiye’de FETÖ davasından tutuklu Amerikalı din adamı Pastör Andrew Brunson’ın bu ay serbest bırakılmasının mümkün olduğunu söylemesi üzerine Dolar/TL kuru hızla yüzde 4'e yakın düşerek 6.05'e kadar indi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte New York’ta olan Pompeo, bu hafta Türk muhatapları ile Brunson konusunu görüşebileceklerine işaret etti ve bu ay serbest bırakılmasının mümkün olabileceğini söyledi.
Bu haber üzerine Dolar/TL kuru hızla yüzde 4'e yakın düşerek 6.05'e kadar indi. Dolar/TL kuru serbest piyasada 21.00 itibarıyla 6.12 bandında seyrediyor
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