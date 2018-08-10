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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
10.08.2018 - 21:55, Son Güncelleme:

Dolar yolumuzu kesemez

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Dolar yolumuzu kesemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretim, ihracat ve istihdamın önemine dikkat çekti. Erdoğan, “Tüm olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp el ovuşturanlar heveslenmesin. Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunun altını çizerek, “Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, Euro’su, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacak. İşte bizim bu birliğimiz, beraberliğimiz Batı’ya cevap olacaktır” dedi.

PİŞMAN OLACAKLAR
Erdoğan, ‘Bayburt Buluşması’nda yaptığı konuşmada şunlara dikkat çekti: “Tüm olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna, faizlere, tehditlere bakıp el ovuşturanlar, hiç boşuna heveslenmesin. Faiz lobilerine sesleniyorum; boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız, bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak hedeflerimize yürüdüğümüz yolda dönemsel araçlar olabilir. Bu araç dün şu olur, yarın bir başka olur. İran’dan Rusya’ya, Çin’den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok yerle farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler katetmiş durumdayız. Türkiye’yi kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler emin olun yarın çok pişman olacaklardır.”

Erdoğan, “15 Temmuz gecesi darbecilere karşı bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak, bugün maruz kaldığımız ekonomik saldırılara karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmemiz gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni savaş uçaklarıyla bombalanmasıyla ekonominin kur-faiz sarmalıyla kuşatılması aynı şey. Ekonomi tetikçilerine de teslim olmayacak, varımızla yoğumuzla mücadele edeceğiz” dedi.

KURUMLAR ÇALIŞIYOR
Bu arada alınması gereken ilave tedbirlerle ilgili kurumların gece-gündüz çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, “Türkiye’de en küçük bir sıkıntı olmadığı halde, suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Gerçekten çok basit birtakım görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler, telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir.  Konu ‘Türkiye’yi köşeye sıkıştırıp, egemenlik haklarımıza halel getirecek birtakım tavizler verdirmeye geldiğinde’ iş değişir. Kusura bakmasınlar bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz.”

SORUMLUĞUMUZ HANS’A DEĞİL
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Bazı ülkeler Türkiye’nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur” dedi. Erdoğan, “Bu uğurda içimize sokulmuş ihanet çetelerinin kafalarını kopartmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Çünkü biz sadece ve sadece Hakk’a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluğumuz Corc’a, Hans’a değil, Ahmet’e, Mehmet’e, Ayşe’ye...” diye konuştu.

TEHDİT VE OYUNLAR BİZE VIZ GELİR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, bu millete hizmetkar olmak için bu yola çıktıklarını, efendi olmak için çıkmadıklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun dışındaki her türlü tehdit, baskı, oyun, senaryo bize vız gelir. Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bugüne kadar bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü tuzakla, hileyle, ittifakla yıktılar. Milletimizin büyük fedakarlıklarla yeniden hayat verdiği o Cumhuriyet fidanı özellikle son dönemde yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Onlar darbelerle, muhtıralarla demokrasimizi felç etmeye çalıştılar. Milletimiz her seferinde sandıkta yeniden iradesine sahip çıktı.”

GELECEKTEN UMUTLUYUZ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Sürü ters dönmüş, aksak önde gider” sözünü anımsatarak, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Tabii biz bu işlerle uğraşırken bazen aksakların öne çıktığı da olmadı değil. Bu tür arıza durumları da hal yoluna koyduk, koyuyoruz, yine koyacağız. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını gayet iyi biliyor. Onun için ülkemizin geleceğinden umutluyuz.”

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