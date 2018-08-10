Dolar yolumuzu kesemez

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin güçlü bir ekonomik yapıya sahip olduğunun altını çizerek, “Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, Euro’su, altını olan varsa bunu gitsin Türk Lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacak. İşte bizim bu birliğimiz, beraberliğimiz Batı’ya cevap olacaktır” dedi.

PİŞMAN OLACAKLAR

Erdoğan, ‘Bayburt Buluşması’nda yaptığı konuşmada şunlara dikkat çekti: “Tüm olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna, faizlere, tehditlere bakıp el ovuşturanlar, hiç boşuna heveslenmesin. Faiz lobilerine sesleniyorum; boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız, bu milleti çökertemeyeceksiniz. Bunlar bizim için ancak hedeflerimize yürüdüğümüz yolda dönemsel araçlar olabilir. Bu araç dün şu olur, yarın bir başka olur. İran’dan Rusya’ya, Çin’den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok yerle farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler katetmiş durumdayız. Türkiye’yi kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler emin olun yarın çok pişman olacaklardır.”

Erdoğan, “15 Temmuz gecesi darbecilere karşı bağımsızlığımızı nasıl canımız pahasına savunduysak, bugün maruz kaldığımız ekonomik saldırılara karşı da ülkemizi aynı kararlılıkla müdafaa etmemiz gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni savaş uçaklarıyla bombalanmasıyla ekonominin kur-faiz sarmalıyla kuşatılması aynı şey. Ekonomi tetikçilerine de teslim olmayacak, varımızla yoğumuzla mücadele edeceğiz” dedi.

KURUMLAR ÇALIŞIYOR

Bu arada alınması gereken ilave tedbirlerle ilgili kurumların gece-gündüz çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, “Türkiye’de en küçük bir sıkıntı olmadığı halde, suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Gerçekten çok basit birtakım görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler, telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir. Konu ‘Türkiye’yi köşeye sıkıştırıp, egemenlik haklarımıza halel getirecek birtakım tavizler verdirmeye geldiğinde’ iş değişir. Kusura bakmasınlar bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz.”

SORUMLUĞUMUZ HANS’A DEĞİL

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Bazı ülkeler Türkiye’nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur” dedi. Erdoğan, “Bu uğurda içimize sokulmuş ihanet çetelerinin kafalarını kopartmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Çünkü biz sadece ve sadece Hakk’a ve halka karşı sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Bizim sorumluğumuz Corc’a, Hans’a değil, Ahmet’e, Mehmet’e, Ayşe’ye...” diye konuştu.

TEHDİT VE OYUNLAR BİZE VIZ GELİR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, bu millete hizmetkar olmak için bu yola çıktıklarını, efendi olmak için çıkmadıklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti: “Bunun dışındaki her türlü tehdit, baskı, oyun, senaryo bize vız gelir. Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bugüne kadar bırakmadılar. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü tuzakla, hileyle, ittifakla yıktılar. Milletimizin büyük fedakarlıklarla yeniden hayat verdiği o Cumhuriyet fidanı özellikle son dönemde yeniden ulu bir çınar olma yoluna girdi. Onlar darbelerle, muhtıralarla demokrasimizi felç etmeye çalıştılar. Milletimiz her seferinde sandıkta yeniden iradesine sahip çıktı.”

GELECEKTEN UMUTLUYUZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Sürü ters dönmüş, aksak önde gider” sözünü anımsatarak, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Tabii biz bu işlerle uğraşırken bazen aksakların öne çıktığı da olmadı değil. Bu tür arıza durumları da hal yoluna koyduk, koyuyoruz, yine koyacağız. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kendi hırsı için ortada dolaştığını gayet iyi biliyor. Onun için ülkemizin geleceğinden umutluyuz.”