Dolar, yılın son işlem gününe 5.29 TL seviyesinde başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.29 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.05 TL seviyesinde hareket ediyor.
YILIN son işlem gününde piyasalarda sakin seyir sürerken, dolar kuru güne 5.29 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2615 TL'yi görürken, saat 09.07 itibarıyla 5.2967 TL seviyesinde hareket etti. 6.0161 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0517 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.07 yükselişle 96.47 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1278 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.49 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.73 seviyesinde bulunuyor.
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