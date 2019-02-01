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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dolar yılın en düşüğünde

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Dolar yılın en düşüğünde

Merkez Bankası’nın önceki gün ‘sıkı duruş sürdürülecek’ açıklamasının ardından, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışı için ‘sabırlı’ davranacağını duyurması Türk Lirası’nı güçlendirdi.

Fed’in faiz artırımlarında sabırlı olacağını ve üç yıllık sıkılaştırma politikasına son verebileceğinin sinyalini vermesiyle birlikte dolar 5.20 TL’nin altına inerek 29 Kasım’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan dolarda tarihi zirvenin görüldüğü 13 Ağustos’tan bu yanaki düşüş yüzde 28 oldu. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 5.1728 liradan yapılırken serbest piyasada dolar günü 5.1760 puandan tamamladı.

FAİZ 8.5 PUAN DÜŞTÜ

Tahvil ve bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin faizi dün yüzde 14.27’ye inerek 30 Mayıs 2018’den bu yanaki en düşük seviyeye geriledi. Faizde 13 Ağustos 2018’den beri yaşanan düşüş 8.5 puana ulaştı. 11 Ekim 2018’de yüzde 27 olan 2 yıllık tahvilin faizi de yüzde 18.11’e geriledi. Yükselişini sürdüren borsada ise endeks 105 bini geçerek 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan Citibank da dün portföylere TL’nin alınmasını önerdi.

Bu arada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ikinci Varlık Finansmanı Fonu kuruyor. Banka bu anlamda genel müdürlüğe yetki verdi. Kasım ayında Varlık Finansman Fonu kuran banka, aralık ayında da ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını gerçekleştirmişti.

Dolar yılın en düşüğünde

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