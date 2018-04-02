Dolar yeni haftaya böyle başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDolar yeni haftaya böyle başladı
GeriEkonomi Dolar yeni haftaya böyle başladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
02.04.2018 - 11:06, Son Güncelleme:

Dolar yeni haftaya böyle başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dolar yeni haftaya böyle başladı

Dolar kuru, geçen hafta yaşanan sert dalgalanmalar sonrası nispeten sakin bir seyir yaşıyor. Dolar kuru, 3.96 seviyesinde bulunurken, Euro kuru 4.88 seviyelerinde hareket ediyor. Piyasalar veri gündemini takip edecek.

Dolar/TL ve faiz, son bir kaç haftada yaşanan sert yükselişler ve negatif ayrışma trendinin ardından Perşembe günü yaşanan düzeltme hareketi ile düşüş eğilimini sürdürüyor.

Cuma gününü 3.96 civarından tamamlayan dolar/TL, bu sabah güne 3.9604/3.9614 seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 09.33 itibarıyla 3.9648 seviyesinde hareket ederken, euro kuru 4.8842 TL'de bulunuyor.

Dolar endeksi, 89.88 seviyesin bulunurken, euro/dolar paritesi 1.2317 seviyesinde...

Bankacılar Cuma günü Paskalya tatili nedeniyle işlemlerin hacimsiz kaldığını, bu seyrin bugün de kısmen devam edebileceğini belirtiyorlar.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Bugün iç piyasada Mart ayına ilişkin imalat PMI ve öncü dış ticaret dengesi takip edilecek. Dış piyasalarda ise bugün ABD ISM imalat endeksi izlenirken Çarşamba günü ABD ISM hizmetler endeksi ve Cuma günü tarım dışı istihdam verisi piyasalarda yön belirleyici olarak takip edilecek.

MB'NİN ADIMI PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dış piyasalarda ticaret savaşlarını izliyoruz. İçeride Başbakan Yıldırım'ın bu hafta açıklanacağını söylediği enflasyonu düşürmeyi aynı zamanda büyümeyi dengeli desteklemeyi hedefleyen paket yakından takip edilecek. TCMB'nin genişlettiği TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Sözleşmeleri (NDF-Non-Deliverable Forward Contracts) adımı ise piyasanın olumsuz günlerinde mutlaka destek olacaktır" dedi.

Merkez Bankası, haftasonu 2018 ikinci çeyreğe ilişkin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalesi takvimini açıkladı. Banka ilk çeyrekte bir ay vadeli ihaleleri haftada üç kez düzenlerken bu ikinci çeyrekte her güne çıkıyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de geçen hafta Perşembe günü yaşanan gevşeme sonrası sakin seyrediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.52 valörde son işlem yüzde 12.49 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 14.07, valörde son işlemde yüzde 14.03 seviyesindeydi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dolar yeni haftaya böyle başladı

“Bugüne kadar 324 ürün coğrafi işaret aldı”

Bu gece 23.59'a kadar süreniz var!

Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22,3 milyon oldu