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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.10.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Dolar yeni güne nasıl başladı, 1 dolar kaç TL oldu?

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Dolar yeni güne nasıl başladı, 1 dolar kaç TL oldu?

Dolar kuru Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin etkisiyle hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izliyordu. Dolar/TL, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü ve heyetler arası görüşmeler ardından düşüşe geçti. Peki, dolar yeni güne nasıl başladı, 1 dolar kaç TL oldu?

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi kabulü ve heyetler arası görüşmeler öncesi 5,88-5,93 bandında işlem gören dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı açıklamalarının ardından hızla düşüşe geçti.

Serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, euro ise 6,4380 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7860 liradan alınan dolar 5,7880 liradan, 6,4360 liradan alınan euro ise 6,4380 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8850 liradan, euro ise 6,5540 liradan satılmıştı.

Dolar/TL, açıklamalar sonrası 5,8168'e kadar gerilerken, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 azalışla 5,8299'dan tamamladı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün akşam yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye'nin Suriye'de YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaştığını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacağını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD heyetiyle yapılan görüşmeye ilişkin, "Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

Dolar/TL, azalan jeopolitik risklerle güne azalışla başlamasının ardından 5,7585 ile son 10 günün en düşük seviyesini gördü. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 1,1 altında 5,7670'ten alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,95 azalışla 6,4260'tan, sterlin/TL yüzde 1,1 düşüşle 7,4280'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1116 ve dolar endeksi de yatay bir seyirle 97,6 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1,2859'dan işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'nin "güvenli bölge" konusunda daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmadan istediğini alması ile ekonomik ve siyasi yaptırım risklerinin rafa kalkmasının Türk lirası varlıklarını pozitif etkilemeye devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri, Brexit gelişmeleri ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,76'nın altında kapanışlar olması durumunda 5,7390'nın destek, 5,8350'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

AA

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