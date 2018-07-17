Dolar yeni güne böyle başladı (Dolar kuru ne kadar oldu?)
Dolar kurunun 4.80 - 4.85 TL bandındaki seyri devam ederken, şu dakikalarda 4.84 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise 5.68 TL seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşma bekleniyor
Yeni haftaya sakin başlayan dolar kuru, güne 4.85 TL seviyesinden başladı. Dolar başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını azaltırken, yatırımcılar ABD'de faiz oranlarının artırılma hızına ilişkin ipuçları için Fed Başkanı Powell'ın ilk kongre konuşmasını bekliyor.
Dolar gün içerisinde en yüksek 4.8598 TL'yi görürken, saat 09.33 itibarıyla 4.8423 TL'de hareket etti. Euro kuru aynı dakikalarda 5.6826 TL'de bulunuyor.
Dolar endeksi yüzde 0.11 düşüşle 94.16 puanda bulunurken, euro/dolar paritesi 1.1730 seviyesindeydi.
POWELL'IN KONUŞMASI BEKLENİYOR
Powell bugün TSİ 17.00'de Senato Bankacılık Komitesi'nde ekonomi ve para politikasına ilişkin açıklama yapacak, yarın ise aynı saatte ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde konuşma yapacak.
Ticaret konusunda temkinli olmaya dair herhangi bir önerinin piyasanın risk iştahına zarar vermesine rağmen, Powell, Fed'in kademeli parasal sıkılaştırma politikasını yeniden teyit edebilir.
TAHVİL BONO PİYASASI
Tahvil bono piyasasında da tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.
Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü.
Cuma günü valörde son işlemde yüzde 18.14 seviyesinde olan gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün valörde son işlemde yüzde 18.36 seviyesindeydi.
Cuma günü son işlemde yüzde 20.21 seviyesinde olan gösterge 2 yıllık tahvil faizi ise spot kapanışta son işlemde yüzde 20.46 seviyesindeydi.
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