Dolar yeni güne 4 liranın üstünde başladı
Dolar kuru yeni güne 4 TL'nin üzerinde başlarken, Euro kuru 4.94 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar büyüme rakamlarını takip edecek.
Teknoloji ve bilişim sektöründeki şirketlerin daha sıkı denetleneceği endişeleri ve ABD'de dün açıklanan beklentilerin üzerinde GSYH verisi ardından 4.01 seviyesini aşan dolar/TL, bu sabah 4 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Güne 4.0003/4.0040 seviyesinden başlayan dolar/TL, gün içerisinde en yüksek 4.0162 TL seviyesini gördü. Dolar kuru saat 09.23 itibarıyla 4.0044 TL seviyesindeyken, Euro/TL 4.9425 seviyesinde hareket etti. Euro/dolar paritesi ise 1.2324 seviyesinde bulunuyor.
Bankacılar yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesinin yabancı yatırımcının tahvil piyasasından çıkmasına ve faizlerde yükselişe neden olduğunu; yabancı yatırımcıların carry trade pozisyonlarını kapamalarının da TL'de değer kaybı ve son dönemde negatif ayrışmayı sürdürdüğünü belirtiyor.
Türkiye ekonomisinde geçen yılki aşırı ısınma sonucunda oluşan yüksek enflasyon ve cari açık gibi makro dengesizliklerin fon akışına duyarlı Türkiye ekonomisinin yumuşak karnı olmaya devam edeceğini belirten analistler, bu çerçevede Türkiye'nin en kırılgan EM ekonomileri arasında olmaya ve TL'nin değer kaybetmeye devam edeceğini belirtiyor.
BU VERİLER TAKİP EDİLECEK
Yurtiçinde bugün saat 10.00'da dördüncü çeyrek GSYH verisi açıklanacak. Reuters anketine göre GSYH'nin 2017'nin son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre başta Kredi Garanti Fonu (KGF) olmak üzere hükümetin uyguladığı teşviklerin etkisiyle yüzde 7 artması bekleniyor.
Yurtdışında bugün saat 11.00'de Almanya işsizlik, saat 1130'da İngiltere GSYH, saat 15.00'te Almanya TÜFE, saat 1530'da ABD kişisel gelirler, kişisel harcamalar, çekirdek PCE ve işsizlik maaş başvuruları, saat 16.45'te ise ABD Chicago PMI açıklanacak.
TAHVİL BONO PİYASASI
Tahvil piyasasında da faizlerde yüksek seyir sürüyor. Gösterge 10 yıllık 8 Mart 2028 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.82, valörde son işlemde yüzde 12.82 seviyesindeydi.
İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.28, valörde son işlemde yüzde 14.30 seviyesindeydi.
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