Euro yeniden 5 TL'yi gördü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı algısıyla dün kur ve faiz sert gerilerken dolar/TL güne yatay bir başlangıç yaptı.

Dolar kuru en düşük 4.0078 seviyesini görürken, saat 9.47 itibarıyla 4.0281 TL'de hareket ediyor. Euro ise 5 TL'nin altına gerilerken, en düşük 4.9616 seviyesini gördü. Seçim kararıyla düşen sonrasında yeniden 5.0 liraya çıkan Euro/TL şu dakikalarda 4.9914 seviyesinde hareket ediyor.

Sterlin/TL de en düşük 5.6938 seviyesini görürken, şu sıralarda 5.7250 TL'de hareket ediyor.

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini açıklamasıyla piyasalarda yaşanan sert hareketleri değerlendirdi ve öngörülerini açıkladı.

Geride kalan iki işlem gününde baş döndürücü bir fiyatlamaya şahit olduk. Salı günü saat 11:00’de 111 bin 500 puanda seyreden BIST 100 endeksi Bahçeli’nin seçim çağrısı ile değer kaybetmeye başladı. Dün Cumhurbaşkanı erken seçim kararını açıklayınca 107 bin 500 puana savruldu.

Yukarıdan aşağı yüzde 3,5 oranında bir savrulma.

Ve saat 16:00 sonrası gelen alımlarla ibre yukarı döndü ve endeks adeta bir hacı yatmaz refleksi ile 112 bin puana yükseldi.

Böylece tarihin en kısıtlı & kısa süreli ( bir buçuk işlem günü ) seçim fiyatlaması yaşandı. Yüzde 10’a yakın bir savrulma yaşansa ve ardından toparlanma gelse şaşırmazdım. Ama böylesi benim için sürpriz oldu.

Şimdi gelin bu işin perde arkasına bakalım.

1- Türk varlıkları sürpriz seçim kararına güçlü iskonto ile yakalandı.

Bir varlığın herhangi bir faktör değişikliğinden ne ölçüde etkileneceğine tahmin üretirken haber sırasında fiyatının hangi düzeyde olduğu birinci derecede etkilidir. Sene başını referans alırsak dolar bazında borsa yüzde 15 TL yüzde 7 kadar görece ucuzdu.

2- Dış iklim ABD bilanço sezonunun katkısı ile pozitif ve bu hava da yurt içi piyasaların işini kolaylaştırdı.

3- Yeni sistem seçimlerin 2015 benzeri bir siyasi tıkanıklığa neden olması riski içermiyor.

4- Seçimin iki ay sonra yapılacak olması “ hele bir seçim geçsin “ diyerek frene basabilecek ekonomik aktörlerin neden olabileceği irtifa kaybının minimum düzeyde kalmasını sağlayacak.

5- Olası bir Menbiç operasyonu ve ABD ile süren pazarlıkların seçim sonrasına kalması muhtemel görünüyor.

Sonuç derseniz seçim kararı alınmasa da muhtemelen BIST’i biz bugün yine 112 bin 500 civarında görecektik. Piyasa yukarıdaki gerekçeler ile erken seçim kararını yok hükmünde görüyor ve dış piyasalar ile ahenkli biçimde fiyatlamaları sürdüreceğe benziyor.

Hal böyle olunca pazartesi günü yayınlanan Pusula’daki senaryo ve rota yeniden masada diyebilirim.

111.000 seviyesinde yakın desteğe sahip olan BIST 100 için 115 bin – 116 bin bandı BIST Banka için 170 bin civarı radarda.

Ötesi ? Dış piyasalara bağlı olarak pekala mümkün.

Ya döviz cephesi ? 4,02’ye gerilemiş olmasına karşın dolar ülkemizde sene başı referans alınırsa halen benzerimiz ülkelere kıyasla yüzde 6 kadar pahalı.

Dış iklimin pozitif şekilde devamı halinde bu farkın yarısının kapanması ve dolar/TL’de 3,85 euro/TL’de 4,85 civarının test edilmesi sürpriz olmaz.