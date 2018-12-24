Dolar ve Euro yeni haftaya böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.30 TL seviyesinde, Euro fiyatları ise 6.05 TL seviyesinde hareket ediyor. Jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalar izlenmeye devam ediyor.
DOLAR kuru geçtiğimiz haftayı 5.31 TL seviyesinden tamamlarken, yılın son haftasına 5.30 TL seviyesinin hemen altından başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2845 TL'yi görürken, saat 12.17 itibarıyla 5.3056 TL'de hareket etti. 6.0245 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0564 TL'de bulunuyor.
Analistler, teknik açıdan dolarda 5.24 TL seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade ederken, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.24 düşüşle 96.22 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1403 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.63 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 20.87 seviyesinde bulunuyor.
Bankacılar, Japonya'daki piyasa tatili ve Noel tatilinde bazı borsaların erken kapanması nedeniyle işlem hacimleri daraldığına dikkat çekerken yeni pozisyon alma isteğinin önümüzdeki yıla kadar zayıf kalması bekleniyor. Benzer şekilde Türkiye piyasalarında da işlem hacimlerinin düşmesi bekleniyo
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