Dolar ve Euro yeni güne böyle başladı
Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.30 TL seviyesinde bulunurken, Euro fiyatları ise 6.08 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar yarın açıklanacak olan enflasyon verisine odaklandı.
DOLAR kuru 2018 yılını 5.29 TL seviyesinden tamamlarken, yeni yılın ilk işlem gününe 5.30 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.2712 TL'yi görürken, saat 09.00 itibarıyla 5.3006 TL seviyesinde hareket etti. 6.0240 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0861 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.21 düşüşle 95.48 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1482 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.48 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.73 seviyesinde bulunuyor.
ENFLASYON VERİSİ TAKİP EDİLECEK
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0.34 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, 2018 yılı enflasyonunun ise yüzde 20,36 olacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın TÜİK tarafından yarın saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
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